A$AP Rocky accusé par Los Angeles DA pour la fusillade à Hollywood en 2021

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a décidé d’inculper A$AP Rocky pour une fusillade présumée en novembre 2021.

A$AP Rocky est différent du reste de sa génération qui vit et respire les réseaux sociaux. Vous avez de la chance si vous recevez une publication Instagram occasionnelle de sa part, mais vous n’obtiendrez pas beaucoup de tweets. De nos jours, les paparazzi nous donnent plus de mises à jour que nous n’en avons jamais eues alors qu’ils le suivent, lui et Rihanna, partout où ils décident d’aller. Même avec des caméras qui poursuivent Rocky autour de Los Angeles apparemment, elles ne captent pas tout.

A$AP Rocky accusé par le procureur du district de Los Angeles pour la fusillade à Hollywood en 2021.

En avril de cette année, A$AP Rocky a été arrêté alors qu’il arrivait à LAX pour une fusillade présumée qui aurait eu lieu en novembre 2021. Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a annoncé qu’il portait maintenant plainte pour la fusillade qui avait laissé un homme brouté et aurait été pris en photo.

“Décharger une arme à feu dans un lieu public est une infraction grave qui aurait pu avoir des conséquences tragiques non seulement pour la personne ciblée mais aussi pour les passants innocents en visite à Hollywood”, a déclaré Gascón dans un communiqué. “Mon bureau a procédé à un examen approfondi des preuves dans cette affaire et a déterminé que l’ajout d’une allégation d’arme à feu spéciale était justifié.”

Selon Pierre roulante, le suspect du tir était un autre membre de A$AP Mob, Terell Ephron, alias A$AP Relli. Ephron a également déposé une plainte civile contre Mayers pour la fusillade, réclamant 25 000 $ de dommages et intérêts. Rocky doit être interpellé mercredi et le LAPD continuera d’enquêter sur l’affaire.