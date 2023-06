AAP "Mohabbat Ki Dukaan" Jab At Rahul Gandhi au milieu d’un face-à-face avec le Congrès

Le parti Aam Aadmi, après des échanges houleux avec le Congrès lors du récent meeting de l’opposition à Patna, a appelé Rahul Gandhi à faire preuve de grand cœur.

Se référant à l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi ‘mohabbat ki dukaan‘, le haut responsable de l’AAP et ministre de la Santé de Delhi, Saurabh Bharadwaj, a déclaré qu’il aimait le ‘dialogue’ que M. Gandhi répète souvent, « principal nafrat ke bazar moi mohabbat ki dukaan khol kar baitha hoon (J’ai ouvert une boutique d’amour sur le marché de la haine) ».

« Monsieur, nous croyons qu’il y a un bazar de nafrat ka (marché de la haine), mais il faut aussi y donner de l’amour. Si les partis de l’opposition sont venus vous demander de l’amour et que vous dites que vous ne l’avez pas, cela soulève des questions sur votre mohabbat ki dukaan, » il a dit.

M. Bharadwaj avait également des conseils de prudence pour le grand vieux parti sur la perception du public. Il a dit qu’être égoïste c’est bien, mais qu’il y a un seuil au-delà duquel les gens et les autres partis commenceront à sentir que le nouveau gouvernement après le changement de régime est trop égocentrique.

Il a également appelé les partis d’opposition à passer les commentaires passés les uns contre les autres, car ils ont été rivaux dans les États, mais doivent maintenant se rassembler.

« De nombreux partis se disputent les élections dans différents États. Le Parti Samajwadi et le Congrès s’affrontent dans l’Uttar Pradesh. Le Congrès de Trinamool, le Congrès et la gauche s’affrontent au Bengale occidental. La gauche et le Congrès sont rivaux au Kerala. malgré toutes ces contradictions, nous devons nous unir maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant que de telles contradictions provoqueront de l’amertume car les partis se disputent depuis longtemps et pourraient le faire à nouveau dans les États.

« Cependant, si vous examinez ce que les porte-parole des partis ont dit les uns contre les autres, la liste est longue, des deux côtés. Il faut laisser cela derrière et aller de l’avant », a déclaré M. Bharadwaj.

C’est un travail pénible – de laisser des sièges aux autres, même à vos concurrents – a déclaré le chef du PAA, ajoutant que cela nécessite un grand cœur.

Lors de la réunion de Patna, Rahul Gandhi a déclaré que son parti avait l’esprit ouvert sur l’alliance et était prêt à oublier le passé. « Nous sommes ici avec un esprit ouvert … sans aucun goût ni aversion passé. Nous serons tous flexibles. Nous devrons être ensemble dans ce combat, quoi qu’il en coûte », a-t-il déclaré.

Le Congrès a riposté, accusant l’AAP d’être trompeur et d’essayer de briser l’unité de l’opposition. Le chef de file Ajay Maken dans une vidéo a allégué qu’Arvind Kejriwal est « avec le BJP » parce qu’il ne veut pas aller en prison

« D’un côté, l’AAP cherche le soutien du Congrès ; de l’autre, ils parlent contre le parti. Que veulent-ils, veulent-ils notre soutien ou s’éloignent-ils de notre parti… Il est très clair qu’Arvind Kejriwal ne veut pas veulent aller en prison, alors il est avec le BJP et leur seul motif (AAP) est de briser l’unité de l’opposition », a-t-il déclaré.

L’AAP était entré dans la grande réunion de l’opposition organisée par le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, avec une condition préalable à une grande alliance – que le Congrès le soutienne dans sa lutte contre l’ordonnance controversée du Centre visant à couper l’emprise du gouvernement de Delhi sur sa propre bureaucratie. .

Le Congrès a souligné à plusieurs reprises que la réunion de Patna n’était pas le forum approprié pour cette question, et ils en discuteraient lors des réunions de l’opposition avant les sessions du Parlement.

« Pendant la session parlementaire, les partis d’opposition se rencontrent régulièrement et élaborent une stratégie commune. L’AAP a assisté à ces réunions. Pourquoi devrait-il y avoir un mécanisme différent pour cette ordonnance ? Cela ne peut pas être une condition préalable pour que l’alliance combatte le BJP », a déclaré le président du Congrès. Mallikarjun Kharge avait dit, remettant en question la déclaration controversée d’un porte-parole de l’AAP quelques minutes avant la réunion.