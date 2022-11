Aap Jaisa Koi chanson OUT: Malaika Arora ajoute du glamour avec ses thumkas grésillants; Ayushmann Khurrana lui donne compagnie [WATCH]

Certaines chansons de Bollywood seront toujours des classiques. La tendance à refaire les chansons est pourtant à son apogée ! La dernière vieille chanson qui a été recréée est Aap Jaisa Koi. La chanson qui a fait monter la température de Zeenat Aman avec ses mouvements grésillants, a maintenant Malaika Arora montrant ses mouvements sensuels. Elle s’est fait la reine du numéro d’article avec Chaiyya Chaiyya et maintenant ici, elle est sa meilleure magnifique à Aap Jaisa Koi. C’est pour le film An Action Hero d’Ayushmann Khurrana. C’est après un écart de quelques années que Malaika Arora a figuré dans une chanson et bien, comme toujours, elle a donné le meilleur d’elle-même. Ses mouvements fabuleux et son adaa vous feront aussi danser !