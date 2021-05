Aanjjan Srivastav fait l’éloge de la superstar

L’acteur vétéran Aanjjan Srivastav qui est actuellement vu dans ‘Wagle Ki Dunia‘devient nostalgique alors qu’il se souvient d’avoir travaillé aux côtés de la superstar Shah Rukh Khan dans plusieurs films.

« J’ai travaillé avec Shah Rukh dans des films comme ‘Raju Ban Gaya Messieurs‘,’Kabhi Haan Kabhi Naa‘ et ‘Chamatkar‘de retour dans la journée et plus récemment dans’Chak De! Inde». À mon avis, il est l’un des acteurs les plus terre-à-terre que j’ai jamais rencontré et c’est exactement ce qui fait de lui Shah Rukh Khan », dit-il.

En fait, il dit que SRK s’est assuré qu’il donnait tout à une scène. «Je me souviens encore en tournant pour ‘Raju Ban Gaya Gentleman’ dans les studios RK, Shah Rukh s’est approché de moi et m’a dit: ‘Aanjjan ji, réaction aapko mera baraabar milta hai kya? (obtenez-vous la bonne réaction de ma part)? A quoi j’ai répondu, ‘Baraabar hai (Oui absolument)’. Il a continué, ‘nahi, nahi apka réaction mujhe milta hai, apko mera réaction milta hai kya (non, non, je peux me connecter avec votre réaction, mais êtes-vous capable de vous connecter avec ma réaction)? ‘ Cela reflète sa sincérité et son dévouement envers les personnages qu’il joue et montre sa vigilance et sa considération envers ses collègues acteurs », dit-il.

‘Raju Ban Gaya Gentleman‘, sorti en 1992, était le troisième film de Shah Rukh. Srivastav estime que le film est toujours d’actualité.

« De quoi la jeune génération a-t-elle besoin? De la bonne musique, des séquences incroyables et du contenu de qualité. Le film a tout pour plaire! Outre le contenu, GenZ aura la chance de découvrir l’exécution sans faille du scénario à partir d’un objectif unique », dit-il. , sur le film.