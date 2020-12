Un biopic a été annoncé sur le grand maître d’échecs indien Viswanathan Anand, qui serait réalisé par le cinéaste Aanand L. Rai.

Informant à ce sujet, l’analyste commercial et critique de cinéma Taran Adarsh ​​a tweeté dimanche, « BIOPIC ON VISWANATHAN ANAND … Un biopic sur le grand maître d’échecs #Indian #ViswanathanAnand a été planifié … Le biopic encore sans titre – sera réalisé par Aanand L. . Rai … Produit par Sundial Entertainment [Mahaveer Jain] et Color Yellow Productions (Aanand L. Rai). «

Le quintuple champion du monde a célébré son 51e anniversaire le 11 décembre. « Merci à tous pour vos souhaits. Nous avons passé une journée tranquille avec ma famille. Bien sûr, cela comprenait un gâteau au chocolat (préparé par Aruna et Akhil) », a tweeté Anand depuis son responsable Compte Twitter vendredi.

Il n’est pas encore finalisé, quel acteur jouerait le grand maître d’échecs dans le réalisateur Aanand L. Rai, encore sans titre.

Commentant le tweet de Taran Adarsh, les internautes ont suggéré des noms d’acteurs qui, selon eux, sont les mieux adaptés pour représenter Viswanathan Anand à l’écran.

« @juniorbachchan devrait le faire, il ressemble aussi à Vishy », a commenté un utilisateur suggérant Abhishek Bachchanle nom de jouer le grand maître d’échecs.

Un utilisateur a suggéré l’acteur « Scam 1992 » Pratik Gandhile nom du rôle d’Anand.

Un autre utilisateur s’est senti acteur Gulshan Devaiah serait parfait pour le rôle.