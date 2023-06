Aamir Raza Husain, légendaire acteur et metteur en scène de théâtre, est décédé à 66 ans

Bien avant que l’Inde ne soit balayée par des spectacles sur grand écran tels que Baahubali, RRR, et maintenant le prochain Aadipurush, Aamir Raza Husain était la puissance créative qui nous a donné notre première expérience d’une méga production théâtrale dans The Fifty Day War, qui jusqu’à l’an 2000 n’avait été reproduite à aucune étape, que ce soit à l’échelle ou dans la vision.

Le samedi 3 juin, Husain, 66 ans, est décédé, laissant derrière lui un héritage de productions scéniques mémorables. Il laisse dans le deuil sa femme et partenaire créative, Viraat Talwar, qu’il a rencontrée lorsqu’elle était étudiante au Lady Shri Ram College et était venue auditionner pour une pièce de théâtre ( Liaison dangereuse ), et leurs deux fils.

Si The Fifty Day War a raconté l’histoire de Kargil à une échelle qui n’avait été tentée par personne avec un scénario indien original sur une scène indienne (Alyque Padamsee a fait quelque chose de similaire avec Jesus Christ Superstar d’Andrew Lloyd Weber, mais alors, ce n’était pas un original production), The Legend of Ram, qui a été mis en scène à plus petite échelle en 1994, est devenu l’étalon-or des spectacles théâtraux lors de sa relance en 2004.

La production de The Legend of Ram impliquait 19 décors extérieurs répartis sur trois acres et un casting de 35 acteurs jouant différents personnages tirés de l’épopée et une équipe technique de 100 membres. Le dernier spectacle a été mis en scène devant le président de l’époque, APJ Abdul Kalam, le 1er mai 2004.

Husain est né dans une famille aristocratique Awadhi le 6 janvier 1957. Ses parents étaient divorcés – son père, qu’il a à peine vu, était ingénieur chez Bechtel et a mis en place les aqueducs de La Mecque-Médineh – il a donc été élevé par sa mère et sa famille – à l’époque du Raj britannique, ils présidaient une petite principauté nommée Pirpur.

Il est allé au Mayo College, Ajmer, et après avoir terminé ses études, il a lu l’histoire au St Stephen’s College, où il a joué dans plusieurs pièces de théâtre sous la direction de légendes telles que Joy Michael, Barry John et Marcus Murch. C’était le début précoce d’une carrière consacrée au théâtre anglais et à sa compagnie, Stagedoor Productions, qui est devenue connue pour élever le théâtre ordinaire au domaine du spectaculaire en 1974.

Husain est apparu dans deux films – Kim (1984), basé sur le roman de Rudyard Kipling, avec Peter O’Toole dans le rôle principal, et la comédie dramatique romantique de Shashanka Ghosh, Khubsoorat (2014), avec Sonam Kapoor et Fawad Khan – mais il était marié au théâtre.

Au fil des ans, il a produit plusieurs pièces mises en scène dans des lieux extérieurs – Sare Jahan Se Achcha, 1947 Live, et Satyamev Jayate, qui a été mise en scène avec en toile de fond le monument Hauz Khas du XIVe siècle, à Delhi en 1999. Auparavant, en 1998, Husain et sa troupe, en collaboration avec Delhi Tourism, a organisé le festival Chaudvin ka Chand sur un tronçon de 2 km entre le Fort Rouge et la mosquée Fatehpuri à Chandni Chowk dans le quartier désormais célébré sous le nom de Dilli-6.

Avec 91 productions et plus de 1 100 représentations derrière lui, et un Padma Shri qui lui a été décerné en 2001, Hussain a passé ses dernières années à développer le Qila à côté du centre commercial Select CityWalk dans le quartier historique de Saket, au sud de Delhi. Comme toutes les choses portant le sceau Husain, le Qila est devenu un espace de coworking où les entreprises et les âmes créatives travaillent sous un même toit pour incuber des idées commerciales ou la prochaine grande production théâtrale.

Malheureusement pour Husain, comme il l’a déploré dans une récente interview, le théâtre reste un passe-temps, ou au mieux un deuxième métier en Inde, mais heureusement, grâce aux efforts de pionniers comme lui, il ne s’agit en aucun cas de sombrer dans la pauvreté. Loin de là, il est devenu la pépinière des meilleurs et des plus brillants du cinéma.

LIRE | RRR, l’acteur de Thor Ray Stevenson décède à 58 ans