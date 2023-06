Aamir Khan trollé pour s’être habillé avec désinvolture à la réception de Karan Deol, les internautes disent que « même le jardinier s’habille mieux »

Aamir Khan a récemment été vu assister à la réception étoilée du fils de Sunny Deol, Karan Deol et Drisha Acharya, lundi. Cependant, le style vestimentaire de l’acteur n’a pas impressionné les fans qui ont dit que l’acteur s’habillait avec désinvolture.

Lundi, Viral Bhayani a publié une vidéo d’Aamir Khan posant pour les papas avant d’entrer dans la salle de la réception de mariage de Karan Deol et Drisha Acharya. L’acteur a été vu vêtu d’un kurta de couleur marron et d’un jean bleu et a ramené ses cheveux en arrière avec un serre-tête. La Kurta de l’acteur avait également une tache.





Les internautes ont critiqué Aamir Khan pour avoir porté des vêtements « simples » à une réception et l’ont également appelé pour son sens de l’habillement. L’un des commentaires disait: « Est-ce une façon de s’habiller pour une réception de mariage? » Un autre a écrit: « Aucune connaissance de s’habiller lors d’occasions propices comme les mariages. Un autre utilisateur a commenté : « même mon jardinier s’habille mieux quand il vient couper l’herbe. Je n’aurais pas permis à cet homme d’entrer dans la réception de mariage de mon enfant habillé comme ça. Un autre commentaire disait : « Il devient de plus en plus minable. Ce sarouel qu’il porte avec des pantoufles est carrément embarrassant. Un autre a écrit, « terriblement désordonné ».

Karan Deol et Drisha Acharya ont organisé une somptueuse réception avec de nombreux A-listers assistant à la cérémonie pour bénir le couple. Outre Aamir Khan, la réception étoilée a été suivie par Salman Khan, Deepika Padukone, Ranveer Singh et d’autres. Le couple s’est marié le 18 juin lors d’un mariage de style punjabi.

Pendant ce temps, Aamir Khan a été vu pour la dernière fois dans le film Laal Singh Chadha qui n’a pas bien fonctionné au box-office. Le film mettait également en vedette Kareena Kapoor Khan et était dirigé par Advait Chandan. L’acteur a maintenant pris une pause du grand écran après l’échec de son film.

Récemment, il a été vu lors du lancement de la bande-annonce du film punjabi Carry On Jatta 3 avec Gippy Grewal et Sonam Bajwa. Interrogé sur son retour à l’événement, l’acteur a répondu qu’il ferait un film lorsqu’il serait « prêt émotionnellement ». L’acteur a déclaré: « Aujourd’hui, nous ne devrions idéalement parler que de Carry On Jatta, mais puisque vous devez tous être curieux, laissez-moi vous donner rapidement une réponse. Je n’ai pas décidé de faire de film pour l’instant. Je veux passer du temps avec ma famille en ce moment. Je me sens bien parce que c’est ce que je veux faire en ce moment. Je ferai un film quand je serai émotionnellement prêt, c’est sûr.

