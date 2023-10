Aamir Khan trébuche en quittant une fête, les fans prennent sa défense alors que les internautes le qualifient de « ivre »

Aamir Khan s’est tenu à l’écart des films après Laal Singh Chaddha. Il a récemment annoncé un film avec Déol ensoleillé appelé Lâhore, 1947. En dehors de cela, il serait en pourparlers pour quelques films. Lorsqu’il ne parle pas ou n’annonce pas de films, on voit Aamir Khan, perfectionniste de Bollywood, assister à des événements et à des fêtes et être plus social avec les gens de l’industrie. C’est là qu’Aamir était hier soir. En quittant la fête, Aamir a trébuché, perdant l’équilibre. Les internautes ont réagi en le traitant d’ivre. Les fans d’Aamir sont venus à sa défense.

Aamir Khan trébuche en quittant une fête ; la vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement

Les célébrités de Bollywood assistent à des fêtes. Bien qu’Aamir Khan ait toujours été celui qui s’est abstenu de ce genre de choses, il semble qu’il le prenne enfin à la légère et profite de sa vie. Aamir Khan a été vu en train de quitter une fête tard hier soir. Les internautes ont ressenti le Salaam Venky l’acteur avait l’air ivre. Ils l’ont rapidement cru car il a trébuché en quittant la fête. Et tout cela a été filmé. Pendant qu’il partait, quelqu’un entrait dans la fête et il recula un peu mais trébucha. Aamir était tout sourire. Il portait une kurta courte et un jean. Il a son Des voyous de l’Hindoustan look, cheveux bouclés et moustache et avait l’air mignon, sentaient les fans.

Regardez la vidéo d’Aamir Khan lors d’une fête ici :

Aamir est-il ivre ou est-il normalement déséquilibré ? byu/futureofnav dansBollyBlindsNGossip

Les fans d’Aamir Khan le défendent alors que les internautes le traitent d’ivre

Aamir Khan a une énorme base de fans dans le pays. Lorsque le message a été publié par un Redditor demandant si la superstar était ivre, des commentaires ont été publiés demandant aux gens d’éviter toute négativité. Les fans ont défendu Aamir car ils étaient heureux de le voir passer un bon moment. Beaucoup de gens ont demandé au Redditor qui a posté la vidéo et à d’autres commentant de mauvaises choses de se détendre et de le laisser tranquille. Ça fait vraiment du bien de voir Aamir comme ça. Il a même assisté à Sunny Deol’s Gadar 2 fête du succès. L’acteur a également participé à des festivals chez des amis, à des projections de films, etc. Il passe un bon moment comme tout le monde. Découvrez les réactions des fans ici :

En parlant du film annoncé par Aamir, Lahore, 1947, Aamir produira le film Sunny Deol tandis que Rajkumar Santoshi assumera le rôle de réalisateur.