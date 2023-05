Aamir Khan s’inspire-t-il de Shah Rukh Khan ? L’acteur révèle qu’il fera un film quand il sera émotionnellement prêt

Aamir Khan, qui a été largement éloigné des yeux du public après la débâcle de Laal Singh Chaddha, a été vu lors du lancement de la bande-annonce de Carry On Jatta 3. Le film punjabi met en vedette Gippy Grewal, Gurpreet Ghugi et Sonam Bajwa dans les rôles principaux. Kapil Sharma a animé la soirée. Aamir Khan avait l’air de bonne humeur tout au long de la soirée. Il a également fait le Bhangra. Il semble qu’Aamir Khan ait dit à Kapil Sharma qu’il était son plus grand fan. Il a dit qu’il regardait The Kapil Sharma Show presque tous les jours. Cela a laissé le comédien plutôt heureux. Aamir Khan était dans le même look que son film Mangal Pandey.

Les fans d’Aamir Khan veulent savoir quand il reviendra au cinéma. Il a dit aux médias qu’il ferait un film quand il se sentirait émotionnellement prêt pour la même chose. L’acteur a subi un coup dur avec Laal Singh Chaddha. On a dit qu’il prévoyait un congé sabbatique pour réévaluer la situation. La superstar a dit à tout le monde qu’il était occupé à passer du temps avec ses enfants. Il a dit qu’il appréciait son temps avec eux. Eh bien, c’est tellement similaire à ce que Shah Rukh Khan a fait après la débâcle de Zero. Il a décidé de rester à la maison et de se concentrer sur sa famille. Dans son cas, la pause a été prolongée en raison de la pandémie.

Aamir Khan était censé être sur Campeones, qui est un drame humain sur fond de sport. On dirait qu’il a décidé de prendre du recul par rapport au film. Akshay Kumar et Ranbir Kapoor sont les deux acteurs qui comptent faire le film. Il a été rapporté que Shah Rukh Khan, Aamir Khan et Salman Khan avaient eu une réunion aux Galaxy Apartments. Le trio a passé du temps de qualité jusqu’à 4 heures du matin. Là, ils ont également conseillé à Aamir Khan de mettre la débâcle de Laal Singh Chaddha derrière et de reprendre un bon projet.

Il semble qu’Aamir Khan leur ait dit de venir avec lui en vacances en Europe ou aux États-Unis pour recharger leurs batteries. Il estime qu’à leur âge, ils ne devraient pas être surchargés de travail. Salman Khan et Shah Rukh Khan travaillent actuellement sur Tiger 3. La star de Pathaan a fait une apparition dans le film de Salman Khan selon les médias.