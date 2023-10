Aamir Khan fait encore une fois la une des journaux et c’est lié à Fatima Sana Cheikh. La superstar souvent associée à SalutDangal La co-star l’aurait enchaînée pour son prochain film de production en tant que protagoniste. Et cette nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet, et les internautes ont des réactions drastiques pour des raisons évidentes. Aamir Khan qui est en congé sabbatique après la débâcle de sa dernière sortie Laal Singh Chaddha a finalisé Fatima dans son prochain film de production dirigé par Advait Chauhan qui était également le réalisateur de Secret Superstar.

Après Dangal, Fatima Sana Shaikh remporte une autre production d’Aamir Khan

Selon les rapports de Pinkvilla, il semble qu’Advait Chandan, qui a réalisé Aamir’s Secret Superstar et Laal Singh Chaddha, ait été recruté pour réaliser le film. La narration a eu lieu au début du mois et les choses avancent sans problème. Une source a déclaré au portail : « Advait peaufine le scénario et la production devrait commencer au premier trimestre de l’année prochaine ». La camaraderie hors écran d’Aamir et Fatima fait souvent parler de lui. Il y a quelques mois, les réseaux sociaux ont commencé à parler lorsqu’une vidéo d’eux jouant au pickleball ensemble est apparue. Les gens sont devenus curieux de savoir si les rumeurs selon lesquelles il l’épouserait étaient effectivement vraies.

Fatima Sana Shaikh en liaison avec Aamir Khan

Le lien avec la superstar affectait l’actrice plus tôt. Elle avait même évoqué les rumeurs et déclaré : « Avant, j’étais affectée. Je me sentais mal. Parce que je n’ai jamais eu affaire à quelque chose de ce genre à un niveau aussi important. jamais rencontrés, écrivent des choses sur moi. Ils ne savent même pas s’il y a du vrai là-dedans. Les gens qui le lisent supposent que je ne suis « pas une bonne personne ». Vous avez envie de dire à cette personne : « Demandez-moi, et je » je vous donnerai une réponse. » Cela me dérange parce que je ne veux pas que les gens supposent de mauvaises choses. Mais j’ai appris à l’ignorer. Pourtant, il y a des jours où je suis touché ».

Aamir Khan va faire son retour avec Champion apparemment.