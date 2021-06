Aamir Khan se souvient de ne pas avoir remporté l’Oscar et déclare « j’étais déçu »

Le 15 juin marque les 20 ans du film emblématique ‘Lagaan’ avec la superstar Aamir Khan, réalisé par Ashutosh Gowariker. Sorti en 2001, ‘Lagaan’, situé à l’époque de la pré-indépendance – la fin de la période victorienne du Raj britannique colonial en Inde – tournait autour des habitants d’un petit village qui étaient accablés par des impôts élevés et plusieurs années de sécheresse. Les villageois se retrouvent dans une situation où un officier de l’armée britannique les défie à une partie de cricket et promet de renoncer aux impôts qu’ils doivent s’ils gagnent.

Le film a reçu un énorme écho et a même été nominé aux Oscars du meilleur film en langue étrangère en 2002, mais ne l’a malheureusement pas remporté.

Réfléchissant à la même chose et révélant ce qu’il ressentait lorsque l’Inde ne pouvait pas remporter l’Oscar en étant si proche de lui, lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle DNA faisait partie, à l’occasion des 20 ans de » Lagaan « , a déclaré la superstar Aamir Khan , « Bien sûr, j’ai été déçu. Nous aurions aimé gagner. »

Il a ajouté: « Ce que j’ai essayé de dire aux gens au fil des ans, c’est qu’aux Oscars, c’est un processus si difficile qu’être nominé est si difficile que si vous êtes nominé, cela signifie que les membres du comité des langues étrangères – un pourcentage énorme d’entre eux – ont aimé votre film. Ils l’ont tellement aimé que vous êtes dans le top 5. À Los Angeles, ils considèrent que lorsque vous êtes nominé, vous venez tous et vous vous tenez à la ligne d’arrivée. Alors , tous sont également bons. Ensuite, on dit à une personne, vous allez de l’avant, de sorte que cette personne / ce film devienne le gagnant. Mais les quatre autres n’ont qu’un pas de retard sur le gagnant. Ce que nous ne parvenons pas à comprendre, c’est que les membres du comité vraiment adoré notre film. Le fait que vous ayez atteint le top 5 est une très grande chose. «

Il a également expliqué comment un film peut être apprécié par un jury et un autre par un autre jury, ajoutant que « le cinéma est subjectif ».

« Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas comparer les films. Pouvez-vous comparer Lagaan et Dangal ? Les deux sont de bons films. Cela signifie simplement qu’un certain jury a trouvé un autre film meilleur. Le sport n’a pas de subjectivité. Soit vous avez couru le plus vite, soit vous Le cinéma est subjectif », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quelle est cette chose qui lui reste encore aujourd’hui en ce qui concerne le film, Aamir a déclaré: « La seule chose qui me reste particulièrement est la façon dont Reena, mon ex-femme a géré le film. Elle était la productrice du film et c’était quelqu’un qui n’avait aucune compréhension du cinéma jusque-là. Bien qu’elle ait été mariée avec moi pendant plusieurs années, elle ne s’intéressait pas au cinéma et ne connaissait donc rien à la réalisation de films. Alors, quand je lui ai demandé un soir de m’aider à produire le film, elle m’a dit ‘Je n’y connais rien en cinéma, en quoi puis-je vous aider ?’. Alors, je lui ai dit que tu pouvais essayer d’apprendre et être là comme quelqu’un en qui je peux avoir entièrement confiance, sur qui je peux compter. Elle était très sportive et a dit ‘ok, j’apprends’. Elle s’est complètement immergée et a tout appris du traitement, de l’impression, du processus de laboratoire. Elle a rencontré des producteurs, des réalisateurs et des techniciens pour comprendre ce qu’est le cinéma. Je lui avais dit ‘Je ne te dirai rien, tu apprends par toi-même’. Alors, elle a appris par elle-même, a craqué et a produit un film comme si elle était une vétéran. C’est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. »