Alors que ‘Lagaan’ fête ses 20 ans aujourd’hui (15 juin), l’acteur Aamir Khan a pris le temps d’interagir avec les médias et de se remémorer l’époque où il a tourné pour le film emblématique et de réfléchir sur le parcours du film de deux décennies qui marque d’ailleurs également 20 années de sa première production.

« Lagaan » a été le premier film produit par Aamir Khan Productions. Et donc, parlant de la même chose tout en se souvenant qu’il n’a jamais voulu être producteur mais qu’il l’est devenu par « accident », Aamir Khan a déclaré à la presse lors d’une interaction dont l’ADN faisait partie, lorsqu’on lui a demandé comment voyez-vous ce voyage et quels sont les projets futurs de la maison de production, « Quand je suis devenu acteur. Je viens d’une famille de cinéma, j’ai vu mon oncle et mon père faire des films. Mon père était un producteur très enthousiaste, un très bon producteur mais il ne Je ne savais pas comment faire des affaires, alors il n’a jamais fini par gagner de l’argent. Il n’avait que des problèmes. Un film « Locket » lui a pris 8 ans à faire, « Khoon Ki Pukaar » a pris 3 ans à faire. Il était très endetté et moi « Je l’ai vu traverser beaucoup de crise financière. Il était presque en faillite et nous étions presque sur les routes, il fut un temps comme ça. Nous étions petits à ce moment-là. Et je me souviens, le téléphone sonnait et il généralement les gens demandent leur argent, qu’ils avaient investi dans ses films. Il n’arrêtait pas de dire que j’ai investi l’enti pour de l’argent dans mon film, mes acteurs ne me donnent pas de dates, donc je suis coincé. Cette conversation a duré 3-4 ans. »

Il a ajouté: « Un jour, ma mère m’a dit qu’elle s’était réveillée au milieu de la nuit et avait vu mon père chercher quelque chose dans son placard. Elle a dit, je lui ai demandé ce que tu cherchais, puis il a dit ‘mon certificat de fin d’études ‘. ‘J’ai fini tout l’argent et je vais faire faillite. Donc, nous serons sur les routes. Je perds la maison, je perds tout. Donc, je dois prendre un travail, Je dois gagner de l’argent ».

Aamir Khan a ajouté : « Un homme dans la quarantaine dit à sa femme que je cherche mon certificat de fin d’études. C’était notre situation. J’avais décidé que je ne serai jamais producteur. Je l’ai dit plusieurs fois dans mon ancien des interviews aussi. J’ai toujours dit non, je ne produirai jamais un film. Mais j’ai fini par produire. Pourquoi est-ce arrivé ? Je ne voulais pas produire. Quand Ashu (Ashutosh Gowariker) est venu me voir avec le film ce que j’ai adoré, je n’arrêtais pas de penser qui va produire ça ? Quel producteur va donner les moyens correctement pour faire Lagaan comme ça ? Aucun nom ne me viendrait à l’esprit. J’ai sorti si ce film doit être fait car je ne connaissais aucun producteur qui le ferait cette fois-là, j’ai dit que je devais le produire. Alors, je suis devenu producteur par accident, je n’avais pas l’intention d’être producteur.

Aamir a ajouté que lorsqu’il a réalisé « Lagaan », il s’est rendu compte que la production d’un film lui donnait plus de liberté créative. Il a dit: « Mais quand j’ai fait Lagaan, cela m’a fait réaliser que maintenant je suis capable de faire les choses comme je le veux. Alors, j’ai réalisé que cela peut être gênant, vous devez faire face au marché, etc. pas très à l’aise avec, ce n’est pas ma force, mais cela me donne beaucoup de potentiel créatif si je suis en contrôle. Et c’est à ce moment-là que j’ai décidé que la production était une bonne chose à faire, mais je dois le faire à ma façon . »

Un peu plus tôt, en parlant du film qui n’avait pas remporté l’Oscar, Aamir avait déclaré : « Bien sûr, j’ai été déçu. Nous aurions aimé gagner. »

Cependant, il a ajouté: « Ce que j’ai essayé de dire aux gens au fil des ans, c’est qu’aux Oscars, c’est un processus si difficile qu’être nominé est si difficile que si vous êtes nominé, cela signifie que les membres du comité des langues étrangères — un pourcentage énorme d’entre eux — ont aimé votre film. Ils l’ont tellement aimé que vous êtes dans le top 5. À Los Angeles, ils considèrent que lorsque vous êtes nominé, vous venez tous et vous vous tenez à la ligne d’arrivée . Donc, tous sont également bons. Ensuite, on dit à une personne, vous allez de l’avant, de sorte que cette personne / ce film devienne le gagnant. Mais les quatre autres n’ont qu’un pas de retard sur le gagnant. Ce que nous ne parvenons pas à comprendre, c’est que les membres de le comité a vraiment adoré notre film. Le fait que vous ayez atteint le top 5 est une très grande chose. «