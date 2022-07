Aamir Khan se fait troller par le réalisateur de son film, l’appelle “Kumbhakarna”

Le prochain film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, est l’un des films les plus attendus de l’année. Bien que le film sorte en août, le réalisateur du film, Advait Chandan, veille à ce que la période d’attente reste divertissante. Advait a partagé quelques photos inédites d’Aamir, avec des légendes originales.

Le réalisateur traîne Khan et les internautes apprécient sa perception de Khan. Chandan a pris ces photos et les a partagées sur Instagram. Sur l’une des photos de retour, Aamir est vu sur une balançoire, à côté de son ex-femme Kiran Rao et d’Azad Khan. Advait a partagé la photo et a écrit : “Je pense qu’il ne se balançait pas parce que la balançoire n’a pas de ceinture de sécurité. Nous l’appelons Captain Caution. Il est si pointilleux sur la sécurité qu’il insiste pour que nous portions également des casques dans la voiture.”

Sur une autre photo, on voit Aamir faire une sieste à la réception de sa maison de production. Pendant la sieste, Khan a pris un coussin avec lui, ce qui a donné à Advait une autre vision originale de l’acteur. Il a posté la photo et écrit : “Je dors mein bhi perfectionniste. Uth tey hi nahin hain. #Kumbhakarana.”

Le troisième poste de Chandan a donné un aperçu de ses débuts lorsqu’il était le manager de l’acteur. Sur la photo, Advait et Aamir profitaient des régions froides d’Islande. Advait s’est fouillé et a écrit : « À l’époque où j’étais son manager, monsieur Aamir voulait partir en vacances et m’a demandé de le planifier. J’ai toujours voulu aller en Islande gratuitement. J’ai donc suggéré l’Islande et il J’ai adoré l’idée. Les kanjoos en moi pleurent encore des larmes de joie.

Advait est devenu réalisateur avec le film Secret Superstar de 2017. Laal Singh Chaddha sera sa deuxième sortie avec Aamir Khan. Laal Singh Chaddha sortira en salles le 11 août.