Aamir Khan rompt le silence sur Laal Singh Chaddha évitant un affrontement avec le chapitre 2 du KGF de Yash, dit “heureusement pour nous …”

La vedette de Yash, KGF Chapter 2, a récemment terminé 100 jours depuis sa sortie et l’engouement pour le film ne semble pas s’apaiser. Pendant ce temps, il semble que pour la superstar de Bollywood Aamir Khan, le retard dans la post-production de Laal Singh Chaddha était une bénédiction déguisée pour le film, qui se serait heurté au film à succès KGF Chapter 2 s’il était arrivé plus tôt cette année.

Le chapitre 2 du KGF de Yash a frappé environ 900 crores de roupies sur le marché intérieur, tandis que sur le front mondial, il a collecté plus de 1100 crores de roupies sur le front mondial. Le film a recueilli Rs. 430 crore dans la version hindi et a ensuite enregistré son nom comme le 3e film indien le plus rentable et a extrêmement bien performé sur l’OTT jusqu’à ce jour.

Maintenant, lors d’un événement spécial de Laal Singh Chaddha à Hyderabad dimanche, Aamir Khan a parlé de l’affrontement évité et a déclaré que son film avait été “sauvé”.

“Je me souviens quand KGF 2 était sur le point de sortir, il y avait beaucoup d’excitation parmi le public hindi, parmi mes propres amis.” “Laal Singh Chaddha devait sortir ce jour-là. Mais heureusement pour nous, Red Chillies prenait un peu de temps sur les effets visuels, alors nous avons été sauvés ! Sinon, nous serions venus avec KGF 2”, a déclaré Aamir Khan aux journalistes.

Laal Singh Chaddha, l’adaptation en hindi de Forrest Gump, vedette de Tom Hanks en 1994, devait plus tôt sortir aux côtés de KGF: Chapitre 2, le drame d’action Kannada titré par Yash, sur ApDNAril 14.

Laal Singh Chaddha a reporté sa sortie en raison d’un retard dans le travail des effets visuels (VFX) et KGF: Chapitre 2 a mis le feu au box-office avec une ouverture de plus de Rs 53 crore, devenant l’un des plus grands succès du cinéma indien en 2022.

Lors de l’événement, Khan a été rejoint par Chiranjeevi, qui présente la version Telugu de Laal Singh Chaddha et Naga Chaitanya, qui joue dans le film dans un rôle clé.

De Pushpa: The Rise, RRR de SS Rajamouli à KGF: Chapter 2, AAmir Khan a déclaré qu’il était encourageant de voir le succès pan-indien des films du sud. “KGF 2 est un film Kannada, il y a Pushpa, Baahubali, RRR (tous en Telugu)… Tous ces films sont venus du sud de l’Inde et ont conquis le cœur du public à travers le pays… “C’est merveilleux de voir que le cinéma sortant d’un état de l’Inde peut avec succès donner de la joie et du divertissement à tout le pays. C’est vraiment une fête pour nous quand cela arrive”, a-t-il ajouté.

Réalisé par Advait Chandan et mettant également en vedette Kareena Kapoor Khan, Laal Singh Chaddha devrait sortir le 11 août. Le film aura un affrontement au box-office avec Raksha Bandhan, titré par Akshay Kumar.