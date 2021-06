Aamir Khan révèle ce qui a mis Madhuri Dixit CE en colère pendant le tournage

Le film à succès d’Aamir Khan et Madhuri Dixit, « Dil », a terminé ses 31 ans mardi. Le film tournait autour d’Aamir et Madhuri en tant que premier couple tombé amoureux l’un de l’autre et de leurs luttes pour être ensemble.

Le film a été réalisé par Indra Kumar, écrit par Naushir Khatau et Kamlesh Pandey. Il est également devenu un succès grâce à sa bande originale et des chansons comme « Mujhe Neend Na Aaye » sont toujours célèbres. La musique a été composée par Anand-Milind. Cela a également aidé Madhuri à remporter son tout premier prix Filmfare.

Aamir Khan est célèbre pour faire des farces avec ses co-stars tout en tournant avec eux, Madhuri était l’un d’entre eux. En 2008, Aamir avait révélé dans le talk-show de Farhan Akhtar ‘Oye! C’est vendredi, qu’en tournant pour ‘Dil’, Aamir avait craché sur la main de Madhuri comme une farce.

Il a en outre révélé qu’il avait simulé une session de lecture de paume avec Madhuri en disant des choses comme: « Vous êtes une personne très crédule. Vous êtes très émotif. Les gens peuvent facilement se moquer de vous », puis cracha sur sa main.

La farce avait laissé Madhuri en colère et elle a couru après Aamir avec un bâton de hockey. Elle l’a confirmé lors d’une session de questions-réponses sur Twitter en 2016 avec ses fans que c’était la chose la plus vilaine qu’elle ait jamais faite sur un plateau de tournage. « La chose la plus vilaine que j’ai faite est d’avoir pourchassé Aamir Khan avec un bâton de hockey sur mes plateaux de ‘Dil’ parce qu’il m’a fait une farce », a écrit l’acteur.

Le film a été un succès et a ensuite été tourné dans de nombreuses langues comme le télougou en 1993 sous le titre « Tholi Muddhu », avec Prashanth et Divya Bharti, à Odia comme « Agni Parikshya », avec Siddhanta Mahapatra & Anu Choudhury. Plus tard. il a également été refait au Bangladesh en 1997 sous le titre « Amar Ghor Amar Beheshto ». Le film a été déclaré un blockbuster au box-office et le plus gros chiffre d’affaires de 1990.