Aamir Khan responsable de l’incapacité de Bollywood à produire des superproductions de style KGF ? Vérifiez ce que Karan Johar a dit sur Koffee With Karan 7

Aamir Khan est actuellement occupé à promouvoir son Laal Singh Chaddha et il y a eu un débat constant sur la question de savoir si ce film à gros budget pourra ou non correspondre aux collections du box-office des films du Sud. Ces derniers temps, les films de Bollywood ont souffert de la concurrence féroce des films du Sud. RRR, KGF 2, et d’autres se sont brillamment bien comportés au box-office tandis que Shamshera, Gangubai Kathiawadi et d’autres ont eu du mal à BO. Désormais, tous les regards sont tournés vers Laal Singh Chaddha. Mais avant sa sortie cinéaste, Karan Johar a blâmé Aamir Khan pour la souffrance des films de Bollywood.

Koffee With Karan 7:Karan Johar dit qu’Aamir Khan doit être blâmé pour le changement à Bollywood

Dans l’émission Koffee With Karan 7, Karan Johar a déclaré que c’était Aamir Khan qui avait provoqué un changement dans le type de films réalisés par Bollywood. Il a parlé de films comme Lagaan, Dil Chahta Hai, Taare Zameen Par et d’autres. Karan a demandé à Aamir: “Y a-t-il un changement qui s’est produit dans nos films récemment en termes de tonalité que KGF a ou Pushpa a que le cinéma hindi avait en fait. Nous l’avons en fait abandonné et vous en êtes responsable. ”

À ce sujet, Aamir Khan a déclaré que les films devraient pouvoir toucher le cœur du public. “Non, vous vous trompez. C’étaient tous des films du cœur. Ces films avaient des émotions. Ils atteignent l’homme ordinaire. C’est quelque chose auquel vous vous connecterez émotionnellement. Rang De Basanti est un film très émouvant. Il touche les gens à la base”, il a dit.

Akshay Kumar sur Sud contre Bollywood

Plus tôt, Akshay Kumar avait parlé des films du sud de l’Inde faisant beaucoup mieux que les films de Bollywood sur Koffee With Karan 7. Il a mentionné que les stars de Bollywood ne sont pas disposées à faire plusieurs stars ou un film à deux héros et cela doit changer.