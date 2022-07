Aamir Khan remporte Rs 50 lakh dans l’émission Amitabh Bachchan?

Kaun Banega Crorepati lancera sa 14e saison avec un high josh alors qu’Aamir Khan et deux vétérans de la guerre de Kargil orneront le premier épisode. Les trois invités de Padma Bhushan reçoivent un accueil chaleureux de l’hôte Amitabh Bachchan. Le colonel Mitali Madhumita et le major DP Singh laissent Bachchan et Khan étonnés en partageant leurs histoires de bravoure et de bravoure.

La star de Laal Singh Chaddha joue l’épisode avec les deux vétérans, et il répond correctement à toutes les questions. Selon le nouveau clip partagé par Sony Entertainment Television, Aamir et DP Singh sont bloqués sur la question de Rs 50 lakhs. Aamir déclare que la question est “difficile”, que se passe-t-il ensuite ?

La 14e saison de l’émission sera diffusée à partir du 7 août, dimanche, 21 h. Le spectacle commencera son voyage en célébrant le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Dans le premier épisode, 5 lauréats Padma Bhushan honoreront le spectacle, qui comprend l’acteur de Bollywood Aamir Khan, le boxeur médaillé d’or MC Mary Kom, le footballeur Sunil Chetri et deux vétérans de la guerre de Kargil.

L’émission de quiz populaire ‘Kaun Banega Crorepati’ a diffusé son 1000e épisode le 3 décembre 2021. L’émission a commencé le 3 juillet 2000 avec Amitabh Bachchan comme hôte. Au cours de sa 13e saison en cours, les célébrités prennent la vedette dans les épisodes de «Shaandaar Shukravaar» chaque vendredi. Ils jouent au jeu-questionnaire et font don de leurs gains à de nobles causes.

Pour célébrer l’accomplissement historique de terminer 1000 épisodes, la fille d’Amitabh Bachchan, Shweta Nanda, et sa petite-fille Navya Naveli Nanda ont été appelées invitées. Les deux dames se sont assises sur la sellette tandis que l’actrice vétéran Jaya Bachchan, l’épouse d’Amitabh, a rejoint la famille par vidéoconférence sur le dernier épisode de l’émission “Shandaar Shukravaar”.