Aamir Khan recrée une scène emblématique d’Andaaz Apna Apna avec M. Faizu, la vidéo devient virale

Avant qu’Aamir Khan n’impressionne les masses avec Lagaan, Rang De Basanti, Taare Zameen Par, Ghajini et PK, il a joué un personnage loufoque Amar dans Andaaz Apna Apna. Son sens de l’humour avec sa co-star Salman Khan (qui jouait Prem) est devenu emblématique, et il a un énorme culte parmi le public. Les fans d’Aamir ont exprimé leur intérêt à le voir faire à nouveau des câlins comiques aussi fous. Eh bien, il semble que leur souhait ait été exaucé.

Hier, Aamir Khan a cassé Internet en reprenant la place d’Amar et a recréé une scène amusante de sa comédie culte de 1994. Khan a collaboré avec la sensation des médias sociaux, M. Faisu, et ils se sont coincés pour la scène emblématique du film, où Amar et Prem se sont rencontrés pour la première fois. Faizal a posté la bobine avec la légende, “Toh baat aaise hai, Aamar Prem jaise hai. Je ne sais toujours pas comment mettre ce sentiment en mots. Quelle journée. Quel sentiment. Aamir Khan Monsieur, vous êtes une véritable inspiration. #LaalSinghChaddha.”

Regardez la vidéo hilarante







Tous les milléniaux et les fans de comédie culte ont trouvé la vidéo une délicieuse surprise. Les internautes sont gaga sur la vidéo et ils ont partagé leur réaction à la vidéo. Aparshakti Khurrana a écrit : « Hahahah ». Rajiv Adatia a posté des emojis de feu sur le post. Esha Gupta a laissé tomber des emoji rieurs. Un fan a écrit “des légendes dans un seul cadre”. Un autre fan a ajouté : “La star de Bollywood avec le roi des réseaux sociaux.” Un internaute a écrit : “Meilleur bhi fenku principal ou ye bhi fenku.” Un autre internaute a partagé : “Awww ek se badh ke ek nouvelle nouvelle surprise wow wow je suis tellement content pour toi @mr_faisu_07.”

La collaboration d’Aamir pour la promotion de son prochain film Laal Singh Chaddha a fait sourire des millions de ses fans, en particulier ceux à qui il manquait ses rôles comiques. Le prochain Laal Singh Chaddha de Khan est une adaptation officielle de Forrest Gump de Tom Hanks. Le film sortira en salles le 11 août.