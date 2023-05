Aamir Khan reçoit un important conseil de Shah Rukh Khan et Salman Khan alors qu’ils discutent jusqu’à 4 heures du matin chez la star de Tiger 3

Aamir Khan, Salman Khan et Shah Rukh Khan sont devenus le yaaro ka yaar, et leur lien est devenu incassable. Les superstars ont récemment organisé une fête à la maison Tiger 3 étoiles, Galaxy Apartments, et ce fut l’une des nuits les plus mémorables pour elles. Comme toutes les scènes de bons amis, ils ont fait la fête jusqu’à 4 heures du matin et ont eu une conversation de cœur à cœur. Selon les rapports de Koimoi.com, Shah Rukh Khan et Salman ont motivé la star de Laal Singh Chaddha à réduire sa pause et à revenir sur le plateau de tournage dès que possible. Comme des amis, ils ont même fouillé les pauses qu’ils ont prises dans leur carrière d’acteur, et Aamir a reconnu la même chose : il lit des scripts mais pour l’instant il n’est pas d’humeur à travailler.

L’initié révèle en outre, selon la citation du timide Koimoi, qu’Aamir veut faire un voyage en Europe et veut que ses deux amis l’accompagnent, et il pense qu’ils devraient simplement arrêter de se surcharger de travail. Le trio de superstars a même discuté des défis et de l’importance de signer les bons sujets à l’heure actuelle, car les attentes du public pour leurs projets seront toujours très élevées.

La conversation entre Aamir, Shah Rukh et Salman a duré jusqu’à 4 heures du matin. Le premier à rejoindre la fête fut Aamir Khan ; plus tard, ces deux-là sont arrivés et ont passé une soirée de gala ensemble. Aamir, qui préfère habituellement se coucher tôt, ne s’est pas rendu compte du temps passé avec eux. Ils ont largement parlé de leurs films et de la façon dont ils voulaient se voir dans ces films en particulier. « Aamir a également parlé à Salman de Champions et de la façon dont il souhaite faire le film avec Salman dans un avenir proche, SRK étant également ravi de voir SK signer pour le drame sportif, qui se situe dans un espace légèrement différent des projets conventionnels. Aamir et SRK ont également discuté de Dunki. SRK a expliqué à quel point Hirani est un plaisir de travailler avec, et cela a été une meilleure expérience de carrière d’être sur un plateau aussi bien géré que Dunki.

Eh bien, le temps est le meilleur remède pour eux ; il fut un temps où ils étaient compétiteurs, et aujourd’hui ils sont copains. De toute évidence, les trois Khans ont bien vieilli.