Aamir Khan profite d’une séance de tennis de table avec Kiran Rao, son fils Azad sur le tournage de ‘Laal Singh Chaddha’, les photos deviennent VIRALES

Aamir Khan est actuellement occupé par le tournage de son prochain film, ‘Laal Singh Chaddha’ au Ladakh. Toute l’équipe est stationnée sur le territoire pour tourner le film tout en ayant un temps de gala.

Une source proche du film partage: « L’unité de Laal Singh Chaddha a récemment organisé son propre tournoi de tennis de table et d’Aamir monsieur aux enfants sur le plateau, toute l’équipe y a participé. C’était une compétition très décontractée et amusante. «

Sur les photos du tournage où l’on peut voir Aamir profiter de la séance de tennis de table avec l’équipe du prochain film, la superstar est également vue en train de jouer avec son ex-femme Kiran Rao, qui est également le producteur de « Laal Singh Chaddha ».

Les photos sont désormais devenues virales sur Internet.

Récemment, nous avions également aperçu Aamir Khan et Kiran Rao vêtus de tenues ladaakhis sur le tournage de leur film alors qu’ils apprenaient la danse folklorique du territoire auprès des locaux et il est clair que l’unité Laal Singh Chaddha passe un bon moment temps pendant leur tournage.

Jetez un œil à Aamir Khan, Kiran Rao et leur fils Azad avec l’unité ‘Laal Singh Chaddha’ profitant de la session de tennis de table.

Pour les inconnus, Aamir Khan et sa seconde épouse Kiran Rao ont récemment annoncé leur divorce après 15 ans de mariage. Lors de l’annonce, les deux ont précisé que même s’ils entraient séparément un nouveau chapitre de leur vie, ils coparenteraient leur fils Azad.

Pendant ce temps, présenté comme le film le plus attendu, « Laal Singh Chaddha » ramènera la paire bien-aimée d’Aamir-Kareena au grand écran après leur sortie à succès avec « 3 Idiots ». Il mettra également en vedette la sensation du Sud, Naga Chaitanya, dans un rôle important dont les fans sont maintenant impatients de le voir partager l’espace d’écran avec Aamir Khan.

Le film est une adaptation officielle de l’un des films hollywoodiens les plus populaires et les plus primés, « Forrest Gump ». Prévu pour sortir cette année à Noël, l’acteur principal d’Aamir Khan sera assurément un régal cinématographique.