Aamir Khan Productions s’excuse après l’échec de Laal Singh Chaddha au box-office ? Connaître la vérité [Watch]

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha a lamentablement échoué au box-office indien. Ainsi, lorsqu’une vidéo d’excuses demandant pardon a été publiée sur les pages de médias sociaux de la maison de production d’Aamir, tout le monde a rapidement tiré deux conclusions. Premièrement, c’est Aamir qui s’excuse pour les énormes pertes, deuxièmement, le compte est piraté. La publication vidéo est devenue virale et comment. Mais la vérité est loin de ce qui est spéculé. Le poste vient à l’occasion de Samvatsari ou jour du pardon qui est observé chaque année à la mi-août et en septembre et est un festival majeur marqué par la communauté jaïn pour demander pardon.

Le clip sur la page d’accueil de la production d’Aamir Khan commence par “Michami Dukkadam” et dit que nous sommes tous des humains et que les humains font des erreurs. Cependant, le message a été supprimé, presque un jour après sa publication, et nous nous demandons ce qui a motivé cette décision. Nous avons essayé de contacter l’équipe d’Aamir, mais ils n’étaient pas disponibles pour commenter. Quant à Aamir Khan, il a fait une pause dans les films et a été aperçu en train d’errer dans les rues de San Francisco.

Il a été rapporté que la superstar prend maintenant une pause plus longue que d’habitude après la performance désastreuse au box-office de Laal Singh Chaddha. Le film qui a un budget d’un énorme crore Rs 180, il avait terminé sa course à Rs 60 crore.

Il y a également des rapports selon lesquels Aamir et Viacom 18 sont à couteaux tirés après la catastrophe et la superstar supporte maintenant une perte de Rs 100 crore en conséquence. Eh bien, le sortilège du box-office de Bollywood semble être sans fin. Après Akshay Kumar, Aamir n’a pas réussi à lever la morosité. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Ranbir Kapoor, Brahmastra d’Alia Bhatt et Hrithik Roshan Vikram Vedha.