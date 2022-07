Aamir Khan prévoit de réunir Salman Khan-Shah Rukh Khan pour un film réalisé par AR Murugadoss [Read Deets]

Salman Khan et Shah Rukh Khan vont se réunir à nouveau dans les films. Ce n’est pas un caméo dans Pathan ou Tigre 3. Et ce n’est même pas le Yash Raj Film mais un film réalisé par AR Murugadoss. Oui, tu l’as bien lu. Et Aamir Khan semble avoir joué un rôle central dans le rapprochement des deux superstars du pays. Cependant, les choses n’en sont qu’aux premiers stades de développement. Lisez la suite pour en savoir plus…

Aamir Khan réunira Salman Khan-Shah Rukh Khan

Selon Box Office Worldwide, une réunion très discrète s’est produite entre SRK et Salman aux côtés d’AR Murugadoss récemment. Les deux acteurs ont reçu l’idée du scénario et l’ont aimée. Cependant, une discussion détaillée sur le script aura lieu à une date ultérieure. Le rapport indique également qu’Aamir Khan était également présent lors de la réunion. En fait, AR Murugadoss avait approché Aamir avec l’idée de réunir deux superstars. Et Aamir Khan l’a immédiatement mis en place.

Salman-Shah Rukh va collaborer avec AR Murugadoss

Bien que la narration du scénario et la signature du film restent à faire, le rapport ajoute que toutes les formalités pourraient être faites dans les prochaines semaines. Il est probable que Shah Rukh Khan et Salman Khan verrouillent la seconde moitié de l’année prochaine pour le film AR Murugadoss. Le réalisateur superstar du sud est connu pour des films comme Ghajini, Holiday: A Soldier is never Off-duty, Kaththi, Spyder et Sarkar pour n’en nommer que quelques-uns.

Les prochains films de Salman Khan-Shah Rukh Khan

Côté travail, Salman Khan sera vu dans Kabhi Eid Kabhi Diwali et Tiger 3, ce dernier mettant en vedette Katrina Kaif en tête. Il a des apparitions dans Ved Bhau et GodFather. Salman a une longue apparition dans Pathaan de SRK. D’autre part, Shah Rukh Khan a Pathaan barré par Siddharth Aanand. Le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Il a également Dunki et Jawan, respectivement barrés par Rajkumar Hirani et Atlee.