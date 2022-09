Aamir Khan prêt à rebondir ; commencer à travailler sur le remake du film espagnol Campeones de RS Prasanna à partir de janvier 2023 ?

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan s’est avéré être un pétard humide au box-office. Le film réalisé avec un budget de Rs 180 crores n’a pas obtenu les pas attendus. Les rapports suggèrent qu’Aamir Khan était mécontent après la mauvaise réception du film. Il est maintenant aux États-Unis pour faire une pause. Maintenant, le prochain film d’Aamir Khan est censé être un film de RS Prasanna, et est un remake du film espagnol, Campeones. L’original a été réalisé par Javier Fesser. Il a dirigé Shubh Mangal Saavdhan dans le passé. Il y a du buzz qu’Aamir Khan et Anushka Sharma pourraient faire équipe pour le film. Ils ont déjà travaillé au PK.

Maintenant, Peeping Moon a rapporté que les fabricants de Campeones ont commencé à travailler sur le projet. Il semble qu’ils aient élaboré un calendrier de six mois pour le film d’Aamir Khan. Le film est financé par Sony Pictures India. Pour l’instant, ils sont occupés par le repérage, le casting et la finalisation d’autres aspects du film. Aamir Khan commencera à travailler sur le film à partir de janvier 2023. Shankar – Ehsaan – Loy ont été encordés pour la musique. Nous savons qu’ils ont donné des chansons mémorables dans des films d’Aamir Khan comme Dil Chahta Hai (2001) et Taare Zameen Par (2007).

Le film d’Aamir Khan se déroulera au Pendjab. Il va jouer un entraîneur de basket-ball qui se voit confier une équipe de joueurs ayant des troubles d’apprentissage. L’équipe est pour les Olympiques spéciaux. RS Prasanna a retravaillé le scénario pour le rendre conforme aux sensibilités indiennes. Il a incorporé des bribes de luttes de ces athlètes dans le pays.