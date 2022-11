Aamir Khan pose avec son ex-femme Kiran Rao et son fils Azad à l’aéroport de Mumbai après les fiançailles d’Ira Khan

Jeudi, la star de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, a été aperçue à l’aéroport de Mumbai avec son ex-femme Kiran Rao et son fils Azad Rao Khan. Après les fiançailles d’Ira Khan, c’était leur première apparition publique.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir Aamir enfiler un t-shirt bleu avec un jogging et portant un oreiller. Alors que Kiran a été vu portant une tenue décontractée. Ils ont été vus posant pour les papas et souriant aux caméras.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: “Kaun the ye log .. Amir khan aur kiran rao to kuch aur dikhte the.” dit le deuxième. “Il garde toutes ses ex-femmes et sa copine actuelle heureuses en même temps qu’un homme vraiment talentueux.” Le troisième a dit : « in logo ka kuchh samajh ni aata kiske sath hai kiske sath nahi ». Le quatrième a dit : « Shayad darr lag raha hai India me islye bhar jaa rahe hai. Le cinquième a ajouté: “Enfin, ils partent d’Inde Kya ?? Ils ne se sentent pas en sécurité ici na. Le sixième a dit : « Iska pura khandan pglu hai yaar ».

Récemment, Advait Chandan a participé au 53e Festival international du film indien à Goa, le 21 novembre, où il a pris part à la discussion “Filmmaking is a teamwork”, avec un autre réalisateur, Shoojit Sircar. Advait a réalisé deux films dans sa carrière jusqu’à présent, et tous deux ont présenté Aamir Khan – Secret Superstar en 2017 et Laal Singh Chaddha cette année.

Parlant de son association avec l’acteur superstar dans le cadre de la discussion, le cinéaste a déclaré: “C’est une école de cinéma. J’ai beaucoup appris de lui. J’ai été l’assistant de production, AD, j’ai été son manager et je J’ai aussi écrit et réalisé des films. J’ai beaucoup appris de lui.

“Pour moi, c’est vraiment mon gourou. L’une des choses que j’ai vraiment apprises de lui, c’est qu’il est très ouvert. Même en tant qu’assistant ou assistant de production chez Taare Zameen Par, je pouvais aller vers lui et partager mes suggestions. Il écoute vraiment et il est ouvert, et c’est quelque chose que j’ai essayé de devenir”, a ajouté Advait.

Pendant ce temps, Aamir Khan a annoncé qu’il ferait une pause d’un an et demi, Advait Chandan n’a pas encore révélé de détails sur son prochain projet.