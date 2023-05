Aamir Khan participe à un camp de méditation de 10 jours au Népal au milieu des informations faisant état de Ghajini 2

Si les rapports sont quelque chose à faire, Aamir Khan a rejoint un camp de méditation à Katmandou pendant que vous lisez ceci. Le Laal Singh Chaddha L’acteur s’est envolé pour Katmandou il y a quelques heures et a déjà rejoint le camp, semble-t-il. Selon un reportage dans ETimes, l’acteur est en visite personnelle au Népal où il a rejoint un programme de méditation vipassana de dix jours. Un agent d’immigration révèle qu’Aamir Khan a atteint Katmandou tôt le matin le dimanche. Le responsable déclare qu’Aamir était à bord du Vistara Airlines qui est arrivé à Katmandou dimanche.

Aamir Khan participera à un programme de méditation

Selon le rapport du portail d’informations sur les divertissements en ligne, Aamir Khan se trouve au centre de méditation Vipassana à Budhanilkantha. Il est situé à environ 12 km de la ville de Katmandou. Un membre du personnel du centre de méditation Vipassana révèle qu’Aamir a rejoint le programme de médiation de 10 jours qui a commencé dimanche. Aamir Khan a gardé un profil bas depuis sa dernière sortie qui est Laal Singh Chaddha aux côtés de Kareena Kapoor Khan et Naga Chaitanya. Le film a été un désastre au box-office. Depuis, Aamir a fait une pause dans les films et vit sa vie loin du celluloïd.

Le programme de méditation n’est pas une surprise puisqu’Aamir Khan a assisté à des événements dans et hors de la ville. Il a assisté à un mariage au Rajasthan et a été aperçu lors du grand lancement du centre culturel Nita Mukesh Ambani à Mumbai aux côtés de sa famille. Aamir a également assisté à la fête de l’Aïd d’Arpita Khan et à un conclave à Delhi.

Aamir Khan et ses prochains films

Eh bien, la superstar n’a pas encore annoncé son prochain projet. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles l’acteur écoute des scripts. Il y a quelques jours à peine, des rapports ont fait surface indiquant qu’Aamir faisait des allers-retours depuis Hyderabad. Il rencontre Allu Aravind depuis quatre à cinq mois. Il est indiqué qu’Aamir considère Ghajini 2 comme l’un de ses projets. Mais pour le moment, tout est resté secret. Il y a des spéculations sur Aamir et Salman Khan réunis pour un projet également. Salman a récemment donné à Aamir son bracelet porte-bonheur et ils ont également posé pour une photo. Aamir a également assisté à la fête de l’Aïd d’Arpita.