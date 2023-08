Aamir Khan ou Shah Rukh Khan : Fatima Sana Shaikh choisit son préféré parmi les deux Khans

Alors que la carrière de Fatima Sana Shaikh continue de s’épanouir, elle reste ancrée et reconnaissante pour les opportunités qu’elle a reçues. Son parcours depuis ses humbles débuts jusqu’à sa marque dans l’industrie est une source d’inspiration pour de nombreux acteurs en herbe. Elle a récemment partagé des idées sur ses acteurs préférés à Bollywood. L’actrice, connue pour ses débuts dans Dangal d’Aamir Khan, a exprimé son admiration pour Shah Rukh Khan tout en reconnaissant la contribution unique d’Aamir Khan à l’industrie.

L’actrice a révélé qu’elle était une fan de Shah Rukh Khan lors de l’interaction qu’elle a eue avec Humans of Cinema. Elle a déclaré: « Je suis une fan de Shah Rukh Khan, mais je pense qu’Aamir Khan nous a donné beaucoup de films comme Rang De Basanti, PK, Peepli Live – tous ces films sont si différents. »

Fatima a également démystifié la notion commune selon laquelle les acteurs mènent une vie somptueuse et résident dans de grandes maisons. Elle a réfléchi sur ses humbles débuts, partageant qu’elle vient d’une famille de la classe moyenne très basse. Sa famille vivait dans un 1RK au rez-de-chaussée, qui était essentiellement un sous-sol de parking transformé en maison. Le voyage d’un tel endroit à vivre dans une maison louée a été un processus dont elle est vraiment fière.

Elle a en outre souligné que ses luttes et ses réalisations se poursuivent, déclarant: « Au moins, j’ai franchi les étapes que je voulais pendant que je luttais, et je lutte toujours. Ce processus ne s’arrête jamais et la lutte ne se termine jamais. »

Fatima a reconnu la réalité que les gens s’adaptent en fonction de leurs besoins et de leurs désirs, et qu’il faut travailler pour survivre. Le luxe et la sécurité financière permettent souvent aux acteurs de choisir des rôles qui leur apportent de la joie, mais parfois ce choix n’est pas disponible.

Passant à la vitesse supérieure dans son travail, Fatima sera vue dans le prochain film de Meghna Gulzar, Sam Bahadur, où Vicky Kaushal joue le rôle du maréchal Sam Manekshaw. Fatima a fait l’éloge de Vicky comme le meilleur acteur de cette génération et a aimé travailler avec lui.