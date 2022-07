Aamir Khan organise une projection spéciale du film pour SS Rajamouli, Nagarjuna, Chiranjeevi

Le prochain film d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, qui met également en vedette Kareena Kapoor dans le rôle principal, est l’un des films les plus attendus. Netiznes attend la sortie du film.

Récemment, la superstar Aamir Khan a organisé une projection spéciale de Laal Singh Chaddha pour les fidèles SS Rajamouli, Nagarjuna et Chiranjeevi à Hyderabad. Plusieurs images ont fait surface en ligne dans lesquelles Aamir est vu en train de regarder le film avec Rajamouli, Nagarjuna et Chiranjeevi. Le fils de Chiranjeevi, Naga Chaitanya, qui joue un rôle spécial dans le film, a également assisté à la projection.





Dirigé par Advait Chandan, “Laal Singh Chaddha” est une adaptation officielle en hindi du film primé aux Oscars en 1994, Forrest Gump, qui avait Tom Hanks dans le rôle principal. Il devrait sortir le 11 août de cette année. Kareena Kapoor Khan et Mona Singh font également partie du film.

Il y a quelques semaines, Aamir a dévoilé la bande-annonce du film, emmenant les téléspectateurs dans une balade d’émotions. La bande-annonce de près de 3 minutes a donné un aperçu du monde fascinant et innocent de Laal Singh Chaddha, le protagoniste du film.

Son approche lente et son optimisme enfantin sont la force motrice du film. Dans la bande-annonce, la voix off apaisante d’Aamir et son regard grand ouvert ont donné des flashbacks à ses manières de “PK” de Rajkumar Hirani. Il a montré plusieurs endroits pittoresques, exposant l’héritage indien sous sa forme tranquille. La jolie chimie d’Aamir avec Kareena est excellente et Mona Singh avait également l’air transparente dans le rôle de la mère du protagoniste.

C’est l’un des films les plus attendus de 2022. Aamir et Kareena jouent dans le remake indien de Forrest Gump de Tom Hanks, et la première chanson, Kahani, est sortie cette semaine. Aamir a fait ses débuts avec la chanson à la radio et s’est même engagé avec le public par le même moyen. Il a également décrit ce que sa mère, Zeenat Hussain, ressentait après avoir vu Laal Singh Chaddha. Aamir a déclaré que l’opinion de sa mère sur son travail est la plus significative. Laal Singh Chaddha sortira en salles le 11 août.