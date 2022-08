Aamir Khan ne publiera pas Laal Singh Chaddha sur OTT maintenant; la superstar a encore des espoirs avec les chiffres du box-office ?

On dirait qu’Aamir Khan n’est pas prêt à digérer le fait que l’un des films les plus ambitieux de Laal Singh Chaddha soit un échec. Alors que des rapports antérieurs affirmaient que la superstar était en état de choc après la débâcle du film. Et maintenant, les derniers rapports suggèrent qu’Aamir est toujours catégorique sur le fait de ne pas sortir le film sur OTT avant six mois. Les reportages d’Indian Express affirment qu’Aamir est prêt à attendre au moins six mois et souhaite que le public vienne au cinéma et regarde le film. Le film n’aurait réussi à gagner que 50 crores jusqu’à présent et il est considéré comme le plus grand désastre pour Aamir Khan après Mela.

Dans sa récente conversation où Aamir a demandé à propos de la sortie du film sur OTT, il a déclaré: ” OTT n’est pas un défi pour le cinéma mais nous en faisons un défi. Ce que nous disons, ce sont nos films qui sortent en salles, mais vous ne le faites pas. Il faut venir. Parce que dans quelques semaines vous pourrez le voir chez vous. Comment voulez-vous que les gens viennent au cinéma ?”. La superstar était catégorique sur le fait que si les téléspectateurs ne regardaient pas le film dans les salles, ils devront attendre au moins 6 mois. Bien que les parties prenantes soient très satisfaites de sa décision, l’écart de temps est généralement de 42 et les chambres de cinéma du Kerala auraient convenu ces jours-ci avant de sortir un film sur OTT.

Nous nous demandons si la superstar a encore de l’espoir avec les chiffres du box-office, car il prévoit également de sortir le film en Chine. Plus tôt, il a été séparé que Netflix utiliserait les droits du film et Aamir voulait leur donner les droits sur 150 crores, et ils étaient d’accord avec 90 crores. Après avoir vu la réponse, ils auraient reculé et le film d’Aamir Khan n’a actuellement aucun acheteur pour OTT. Eh bien, la question est de savoir si les fans et les téléspectateurs seront intéressés à regarder Laal Singh Chaddha après six mois ? Le film présente également Kareena Kapoor Khan et Naga Chaitanya.