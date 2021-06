Aamir Khan lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait jouer dans le biopic Viswanathan Anand

Aamir Khan a déclaré qu’il serait honoré de jouer le rôle principal dans le biopic très attendu sur le grand maître des échecs indiens – Viswanathan Anand, qui est actuellement en préparation et sera produit conjointement par Aanand L Rai et Mahaveer Jain.

Aamir et Viswanathan Anand se sont récemment réunis pour un événement en ligne pour jouer aux échecs et collecter des fonds pour les membres de la communauté des échecs touchés par COVID-19. Leur jeu et leur conversation passionnants ont porté sur divers sujets d’intérêt qui ont gardé le public collé.

La conversation a rapidement dérivé vers le biopic très attendu sur le grand maître indien, qui est actuellement en préparation et sera produit conjointement par Color Yellow Productions d’Aanand L Rai et Sundial Entertainment de Mahaveer Jain.

« Est-ce même une question ? » a répondu Aamir Khan lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à jouer le rôle d’Anand dans le film.

« Ce serait non seulement un honneur et un plaisir de jouer Vishy, ​​mais ce serait aussi très excitant d’entrer dans son esprit. Chaque fois que je joue un personnage, j’essaie de comprendre l’esprit de la personne. Avec Vishy étant une vraie personne, je passer beaucoup de temps avec lui pour comprendre son esprit et comment son esprit fonctionne. Je comprendrais également de sa femme et de sa famille comment son esprit fonctionne. Et j’espère que je surprendrai Vishy quand je le jouerai à l’écran. Si et quand cela arrive, j’attendrais ça avec impatience », a ajouté Aamir.

Mais ce qui a dépassé l’affirmation d’intérêt d’Aamir pour le rôle et a laissé tout le monde divisé, c’est la réponse d’Anand lorsqu’il a dit: « Et je promets que je ne vous mettrais pas dans une position où vous devez prendre du poids pour votre rôle. »

Le biopic Viswanathan Anand est à un stade avancé de la scénarisation et nous attendons tous avec impatience de voir si Aamir Khan rejoindra la combinaison colossale d’Aanand L Rai et Mahaveer Jain pour le film.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Aamir, qui est récemment apparu dans la chanson ‘Har Funn Maula’ pour le film ‘Koi Jaane Na’, sera ensuite vu dans le film ‘Laal Singh Chaddha’, avec Kareena Kapoor Khan.