Aamir Khan-Kiran Rao fait sa première apparition vidéo après l’annonce du divorce

Aamir Khan et Kiran Rao ont choqué tout le monde samedi après avoir annoncé la nouvelle du divorce. L’ancien couple a maintenant sorti un message vidéo pour dire à ses fans qu’ils sont heureux. Dans la vidéo, Aamir et Kiran se sont tenus la main et ont dit que même si leur relation a changé, ils seront toujours une famille.

La vidéo, où Aamir et Kiran étaient assis l’un à côté de l’autre, a été partagée par un paparazzi sur Instagram. En s’adressant à ses fans, Aamir a déclaré : « Toh aap logon ko dukh bhi hua hoga, achcha nahi laga hoga, shock laga hoga. Hum bas itna aapko kehna chahte hai ki hum log dono bohot khush hai aur hum ek salut parivaar hai (Vous devez tous être attristés et choqués par la nouvelle. Nous voulons juste vous dire que nous sommes très heureux et que nous faisons partie d’un seul famille) », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Humare rishte mein change aaya hai. Lekin hum log ek doosre ke saath salut hai, toh aap log aisa kabhi mat sochiyega (Notre relation a changé. Mais nous sommes toujours ensemble, alors ne pensez pas autrement).

Aamir a également parlé de ce qui arrivera à l’ONG Paani Foundation, qu’il a cofondée avec Kiran. Il a dit : « Fondation Aur Paani humare liye Azad ki tarah hai, jo humara bachcha hai, Azad, waise salut Fondation Paani. Toh humlog humesha famille salut rahenge. Humare liye aap journal dua kariye, prarthna kariye ki hum khush ho. Bas yehi kehna tha hum logon ko (La Fondation Paani est comme notre fils, Azad, pour nous. Nous serons toujours une famille. Merci de prier pour notre bonheur. C’est tout ce que nous voulions dire).

Aamir et Kiran ont annoncé leur séparation samedi 4 juillet. Dans une déclaration commune, ils ont déclaré qu’ils étaient prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie et espèrent que tout le monde considère « ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage ».

« Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rire, et notre relation n’a fait que croître dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – plus en tant que mari femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre », indique le communiqué.

Il disait en outre: « Nous demandons à nos sympathisants de bons voeux et de bénédictions, et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir . »