Aamir Khan-Kiran Rao est tout sourire alors qu’ils posent pour une photo joyeuse avec Naga Chaitanya sur le tournage de ‘Laal Singh Chaddha’

Aamir Khan et Kiran Rao sont maintenant apparus dans un selfie partagé par la star du sud Naga Chaitanya quelques jours après avoir annoncé leur séparation après 15 ans de mariage. L’acteur de 34 ans partage la vedette avec Aamir Khan dans le prochain film d’Aamir Khan Productions, Laal Singh Chaddha, qui est une production conjointe d’Aamir et Kiran Rao.

Dans le post de Naga Chaitanya, Aamir et Kiran peuvent également être vus posant avec le réalisateur du film Advait Chandan.

Aamir Khan et Kiran Rao ont partagé la même photo sur le compte Instagram officiel de leur maison de production Aamir Khan Productions et ils ont accueilli Naga Chaitanya à bord avec ces mots : « Bienvenue Bala, voleur de cœurs, tu as déjà volé le nôtre. Amour, Kiran et Aamir . »

Le film vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, accueille Naga Chaitanya en tant que nouveau membre de la distribution. L’acteur a rejoint Aamir Khan aujourd’hui alors qu’ils commencent le tournage.

Réputé dans toute la ceinture sud de l’Inde, il jouera le rôle du meilleur ami d’Aamir Khan dans le film. Partageant une mise à jour sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, Naga Chaitanya a écrit : « Reconnaissant… #Bala #laalsinghchaddha @aamirkhanproductions »

Alors que la répétition de la scène culminante a eu lieu il y a quelque temps, le tournage a commencé aujourd’hui à Kargil avec Naga Chaitanya et Aamir Khan.

Laal Singh Chaddha devrait être le film le plus attendu de l’année, ramenant le duo bien-aimé Aamir-Kareena au grand écran après leur succès retentissant 3 Idiots. Naga Chaitanya est un ajout bienvenu à la distribution, et ses admirateurs ont hâte de le voir travailler aux côtés d’Aamir Khan.

Le film est une version officielle de ‘Forrest Gump’, l’un des films les plus réussis et primés d’Hollywood. Le film d’Aamir Khan devrait sortir en salles à Noël cette année, et il promet d’être un délice cinématographique.

Pendant ce temps, sur le plan personnel, Aamir et Kiran ont récemment publié une déclaration commune et mis les fans au courant de leur séparation. Dans leur déclaration, le couple a déclaré qu’ils élèveraient leur fils ensemble.

La déclaration disait: «Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rires, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie. Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. Nous continuerons également à travailler en tant que collaborateurs sur des films, la Fondation Paani et d’autres projets qui nous passionnent. Un grand merci à nos familles et amis pour leur soutien constant et leur compréhension de cette évolution de notre relation, et sans qui nous n’aurions pas été aussi en sécurité pour franchir ce pas. Nous demandons à nos sympathisants nos meilleurs vœux et nos bénédictions, et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir.