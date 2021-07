Aamir Khan-Kiran Rao accueille Naga Chaitanya à bord de « Laal Singh Chaddha », pose pour une photo ensemble ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Des personnalités de Bollywood et l’ex-couple Aamir Khan et Kiran Rao ont récemment été vus posant pour une photo ensemble après avoir annoncé leur séparation le 3 juillet avec une déclaration commune. La page Instagram de la maison de production d’Aamir, Aamir Khan productions a partagé la photo, accueillant l’acteur Naga Chaitanya à bord du film ‘Laal Singh Chaddha’. Sur la photo, Aamir, Kiran et Naga sont vus souriants et profitant de leur séjour à Kargil, en train de tourner pour le film.

Dans la légende, Aamir Khan productions a écrit : « Bienvenue Bala, voleur de cœurs, tu as déjà volé le nôtre. Amour. Kiran & Aamir. »

Découvrez l’image heureuse:

Le film « Laal Singh Chaddha » est un remake du film hollywoodien « Forrest Gump » avec Tom Hanks. Apparemment, le film a été tourné à travers l’Inde, couvrant environ 100 endroits différents et c’est pour la première fois qu’un film hindi sera tourné dans autant d’endroits. Il met en vedette Kareena Kapoor Khan face à Aamir en tête. Les deux seront vus s’unir à l’écran après le film à succès de 2009 « 3 Idiots ».

Pour les inconnus, Aamir et sa femme Kiran Rao ont décidé de mettre fin à leur mariage de 15 ans. Le couple puissant a annoncé la séparation le 3 juillet dans une déclaration commune.

Aamir Khan et Kiran Rao se sont mariés le 28 décembre 2005. Elle était assistante réalisatrice d’Ashutosh Gowariker sur le tournage de Lagaan. Le 5 décembre 2011, le duo a annoncé la naissance de leur fils, Azad Rao Khan par maternité de substitution.