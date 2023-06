Aamir Khan-Kapil Sharma chantent ensemble, les fans disent « mille fois mieux que de nombreux chanteurs de Bollywood »

L’acteur de Bollywood Aamir Khan et le comédien Kapil Sharma ont récemment été vus chanter ensemble et une vidéo d’eux devient virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée par Archana Puran Singh sur Instagram.

Partageant la vidéo, Archana a écrit: «Des décennies après que #rajahindustani a rattrapé Amir. L’étreinte chaleureuse et le partage de vieux souvenirs ont effacé les années… et un grand merci est très nécessaire pour la soirée absolument charmante que nous avons tous passée chez vous, Amir ! Vous êtes plus amusant maintenant que jamais … un paradoxe de gyaan et de malice J’ai adoré la longue conversation et les histoires amusantes ce soir-là !!”





Elle a ajouté : « Merci @kapilsharma d’avoir chanté l’un de nos préférés de tous les temps… « हंगामा है क्यूँ …थोड़ीसी जो पी ली है » ! même si la boisson dans ta main n’était qu’un nimbu paani (oui, c’est vrai) ! Vive la sortie de « Carry On Jatta 3 » … @sonambajwa @ikavitakaushik @gippygrewal.

Kapil Sharma a commenté: « Quelle belle soirée ce fut, merci d’avoir capturé ces beaux souvenirs Archana mam. » Richa Sharma a commenté, « waah waah. » Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : « Ameer log bhi tuborg pite hai ». Le deuxième a dit : « Wow Mr Aamir Khan organise des fêtes et pas un mot de lui pour les lutteuses ! Et dire qu’il a gagné des millions avec le film Dangal !!! »

Pendant ce temps, Kapil Sharma a récemment été vu lors du lancement de la bande-annonce du prochain film de Gippy Grewal, Carry On Jatta 3. Bien que son récent film Zwigato n’ait pas bien fonctionné au box-office, sa performance dans le film a été bien appréciée par le public.

Lire Kapil Sharma rompt enfin le silence sur les revendications d’une valeur nette de Rs 300 crore, dit ceci