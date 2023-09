Aamir Khan fait une rare apparition avec son ex-femme Reena Dutta ; les internautes ont une réaction drastique à propos de ses liens avec ses ex [Watch video]

Aamir Khan, qui est en congé sabbatique après sa dernière libération, Laal Singh Chaddhaa été aperçu en ville avec sa première ex-femme, Reena Dutta, et a attrapé les globes oculaires. La superstar, qui avait fait une apparition dans Karan Johar’le spectacle Café avec Karan 7avec Kareena Kapoor Khan, avait mentionné qu’il souhaitait passer du temps avec sa famille et, bien qu’il soit si absorbé par son travail, il ne pouvait pas se concentrer sur le temps passé en famille et veut maintenant en tirer le meilleur parti. Il semble qu’Aamir Khan vive selon ses paroles. Aamir Khan a en effet manqué d’être avec sa famille et en ce moment il en profite au maximum.

Un utilisateur a commenté : « Inlogo ka badhiya hai na shadi maayane rakhti hai na hi bf gf ka relation maayne rakhta hai jb tk chl rha hai to ok jb toot gya To aur bi baat karenge yha kisi ka rupture ho jaye à muh bi dekhna ni pasand karenge .. inki ajb salut la vie hai samjh se bahar ». Un autre utilisateur a déclaré : « Jusqu’à ce qu’il trouve le numéro 3, le numéro 1 et le numéro 2, il saura que le timepass ! ».

Aamir Khan, qui a toujours mentionné être cordial avec ses ex-femmes et comment il reste en contact avec elles, que ce soit Reena ou Kiran, fait maintenant la une des journaux pour sa dernière apparition avec son ex-femme Reema, alors que les fans de superstars le félicitent pour être si chevaleresque avec elle. Tandis que les internautes ont une réaction drastique à l’apparition d’Aamir Khan avec son ex-femme Reena et ne comprennent pas pourquoi il s’est séparé d’eux s’ils sont toujours amis.

Le premier fils d’Aamir Khan et Reena Dutta, Junaid Khan, est prêt à faire ses débuts à Bollywood, et papa est son mentor le plus puissant, ils font donc ces apparitions publiques ensemble, comme le supposent les internautes. En parlant du film de retour d’Aamir Khan, la superstar travaillerait sur un film à gros budget Laapataa Mesdames et Champéons refaire. On se demande ce qui attend les fans d’Aamir Khan.