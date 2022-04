Aamir Khan fait Bhangra avec l’influenceur Ruhee Dosani, la vidéo devient virale

Aamir Khan a surpris l’un de ses plus grands admirateurs, l’influenceur Ruhee Dosani, en l’invitant, elle et sa famille, à passer le Baisakhi chez lui. Ruhee, qui est suivi par un nombre important de médias sociaux, le considère comme une source d’inspiration. Son souhait ne s’est réalisé que récemment lorsqu’elle a été invitée à célébrer Baisakhi chez lui avec sa famille.

Ruhee a fait tout le chemin depuis le Canada pour se joindre à sa famille pour célébrer le nouvel an solaire et la fête des récoltes. Elle a également demandé à Aamir Khan s’il se joindrait à elle pour célébrer l’événement. Elle n’avait aucune idée que la superstar serait non seulement d’accord, mais aussi l’inviterait, elle et sa famille, chez lui. La joie ressentie par Ruhee et sa famille ne connaissait pas de limites. La générosité d’Aamir les laissa sans voix. Ils ont accepté l’invitation et sont arrivés chez Aamir à Baisakhi, où ils ont été chaleureusement accueillis par sa famille.

Baisakhi a été célébré en grande pompe et splendeur, avec des plats de fête, des chants et des danses, des rires et des acclamations. Dans une vidéo Instagram, elle montre même l’acteur secouant ses jambes avec elle.

Partageant la vidéo, Ruhee a écrit: « CÉLÉBRÉ VAISAKHI 2022 AVEC AAMIR KHAN SIR !! Je ne sais toujours pas comment mettre ce sentiment en mots et traiter le fait qu’Aamir Sir a été si gentil d’accepter de passer du temps avec ma famille pour célébrer le Vaisakhi ! J’étais tellement nerveuse au début, mais son aura et sa personnalité réconfortante m’ont fait sentir que tout était censé être. C’est un joyau d’une personne, TELLEMENT à apprendre de lui. Je ne peux pas assez remercier Waheguruji et vous les gars pour tout votre amour et vos bons voeux – je suis venu jusqu’ici uniquement grâce à vous tous ! À cela et à bien d’autres jalons #CreateTogether #baisakhi. »





Aamir Khan prépare désormais la sortie de son film Laal Singh Chaddha. Le remake officiel du film hollywoodien Forrest Gump, qui met également en vedette Kareena Kapoor Khan, sortira en salles le 11 août.