Aamir Khan et Rajkumar Hirani s’associent pour un nouveau biopic, vérifiez les détails

Fans d’Aamir Khan, voici une excellente nouvelle. Le buzz est que Rajkumar Hirani et lui se réuniront à nouveau pour un biopic. Ils ont déjà travaillé dans des films à succès de tous les temps comme 3 Idiots et PK. Il y a une immense excitation autour de Shah Rukh Khan et Dunki de Rajkumar Hirani. Les fans d’Aamir Khan étaient contrariés car il y avait des nouvelles qu’il prévoyait une longue pause d’agir. La catastrophe de Laal Singh Chaddha a laissé la superstar plutôt découragée. Mais dernièrement, on entend dire qu’il lit des scripts dans les films de Bollywood et du sud de l’Inde.

Selon Pinkvilla, Rajkumar Hirani et Aamir Khan pourraient faire un film ensemble. Il a sonné le scénario d’un biopic à la superstar qui l’a aimé. Les deux s’aiment et veulent collaborer. Une source a déclaré à Pinkvilla : « Ils ont même discuté de nombreux concepts dans le passé, et il semble qu’ils aient enfin trouvé un sujet qu’ils aiment tous les deux. C’est un biopic, et quand Aamir a entendu l’idée, il s’est immédiatement excité. » Rajkumar Hirani est maintenant occupé avec Dunki et commencera à travailler sur le script final après la sortie de Dunki. Le film de Shah Rukh Khan sortira en décembre 2023. La source a déclaré que la discussion en était à « un stade naissant » et semblait prometteuse.

Aamir Khan et Rajkumar Hirani pourraient commencer à tourner pour le film en 2024. Ce sera exactement une décennie après la sortie de PK en 2014. Dunki met en vedette Shah Rukh Khan, Taapsee Pannu et Vicky Kaushal. Rajkumar Hirani avait tweeté sa joie d’avoir enfin collaboré avec Shah Rukh Khan. Ils voulaient se réunir depuis Munnabhai MBBS.

Il a été rapporté qu’Aamir Khan, Shah Rukh Khan et Salman Khan avaient eu une réunion à la résidence de la superstar de Dabangg. Les trois amis ont eu une conversation chaleureuse sur leur parcours dans l’industrie. Il semble que les deux aient conseillé à Aamir Khan de repenser sa décision de prendre un congé sabbatique et de faire plus de films. Cette nouvelle est en effet très réjouissante. Laal Singh Chaddha a reçu une bonne réponse lors de ses débuts en OTT. Il est venu sur Netflix.