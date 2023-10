Aamir Khan et Ira Khan se battent pour une thérapie à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale et disent « Ismein koi sharam nahi hai » [Watch Video]

Aamir Khan est félicité par ses fans pour avoir parlé ouvertement de la santé mentale sur Journée mondiale de la santé mentale avec sa fille Ira Khan. Le Laal Singh Chaddha L’acteur a été vu parler de ses souffrances liées à la santé mentale et insister sur le fait que tout le monde considère cela comme normal et l’ajoute à sa vie quotidienne. Ira Khan, qui est la fille d’Aamir, met souvent tout en œuvre pour sensibiliser les gens à la maladie mentale, et cette vidéo du duo père-fille exhortant les fans à adopter une attitude normale face à la santé mentale est la chose la plus brillante que vous puissiez voir sur Internet aujourd’hui. Aamir et Ira ont admis avoir demandé l’aide d’un thérapeute professionnel pour leur maladie mentale. Et il est temps de le posséder.