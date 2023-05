Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh vont-ils se marier ? KRK fait une annonce surprenante

Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh ont été appelés tourtereaux après que leur vidéo de jeu de pickleball soit devenue virale sur Internet, et maintenant cette annonce surprenante d’Aamir se mariant pour la troisième fois avec Fatima Sana Shaikh faite par Kamaal R Khan fait la une des journaux, et les internautes ne savent pas comment réagir. KRK, qui est connu pour faire des déclarations sensationnelles, a de nouveau réussi à faire la une des journaux après avoir affirmé qu’Aamir était sur le point de se marier avec Fatima et qu’ils étaient en couple depuis qu’ils avaient commencé à tourner pour Dangal. Le tweet de KRK se lit comme suit : « Breaking News : – Aamir Khan va bientôt se marier avec l’âge de sa fille, Fatima Sana Shaikh. Aamir Khan sort avec Sana depuis l’époque de leur film #Dangal. »

Regardez la vidéo virale d’Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh jouant à un jeu de pickleball qui a relancé les rumeurs de leur histoire d’amour.

La proximité de Fatima et Aamir a attiré beaucoup d’attention lorsqu’ils sont tous les deux apparus sur Koffee With Karan de Karan Johar et ont laissé les téléspectateurs grincer des dents avec leur lien alors que l’écart d’âge entre Fatima et Aamir est énorme; elle a presque l’âge de sa fille Ira Khan. Peu de temps après Dangal, Fatima a fait un autre film avec Aamir Khan, et c’était Thugs of Hindostan, qui n’a pas réussi à impressionner au box-office. Les rumeurs de relation entre Aamir et Fatima font à nouveau la une des journaux grâce à leur match de pickle ball et à l’annonce choquante de KRK.