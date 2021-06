New Delhi : Cela fait 20 ans que le magnum opus Lagaan est sorti et a créé des vagues parmi les fans et les critiques. Le film d’Ashutosh Gowariker avait également Gracy Singh en tête.

Tout en marchant dans le passé, Aamir lors d’une conversation virtuelle avec un groupe de journalistes pour célébrer le 20e anniversaire de Lagaan a partagé qu’il n’avait jamais voulu devenir producteur et que cela lui était arrivé par accident.

Tout en partageant les anecdotes importantes lors d’une interaction avec les médias, DNA a cité Aamir disant qu’il appartenait à un milieu vaporeux puisque son père et son oncle faisaient des films. Il a également partagé que son père était un très bon producteur mais qu’il ne savait pas comment faire des affaires et qu’il n’a donc jamais fini par gagner de l’argent.

Décrivant la lutte de son père, il a expliqué que « Khoon Ki Pukaar » a pris trois ans et « Locket » lui a pris huit ans et à cause de cela, son père a failli faire faillite et ils étaient presque sur les routes. Son père avait l’habitude de recevoir des appels téléphoniques d’investisseurs lui demandant leur argent et il était tellement inquiet à cause de cela qu’un jour il a décidé de faire un travail pour se remettre sur les rails et cherchait son certificat de fin d’études pour pouvoir commencer son la vie à nouveau.

Décrivant comment il a fini par devenir producteur, il a partagé: «Quand Ashu (Ashutosh Gowariker) est venu me voir avec le film que j’aimais, je n’arrêtais pas de penser qui le produirait? Quel producteur donnera correctement les ressources pour faire ‘Lagaan’ comme ça ? Aucun nom ne me viendrait à l’esprit. J’ai sorti si ce film devait être fait puisque je ne connaissais aucun producteur qui le ferait à ce moment-là, j’ai dit que je devais le produire. Donc, je suis devenu producteur par accident, je n’avais pas l’intention d’être producteur. »

Aamir a terminé sa conversation en partageant que lorsqu’il a réalisé » Lagaan « , il s’est rendu compte que la production d’un film lui donne plus de liberté créative.

Le film mettait également en vedette Rachel Shelley, Paul Blackthorne, Suhasini Mulay, Kulbhushan Kharbanda, Rajendra Gupta, Raghubir Yadav, Rajesh Vivek, Raj Zutshi, Pradeep Rawat, Akhilendra Mishra et Daya Shankar Pandey, entre autres.