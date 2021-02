La superstar de Bollywood Aamir Khan entreprend une désintoxication de la communication et a décidé d’éteindre complètement son téléphone, afin qu’il ne vienne pas gêner le travail et la vie personnelle.

Le porte-parole de l’acteur a révélé qu’Aamir avait pris une pause de « Laal Singh Chaddha » pour tourner un camée pour son ami, le premier film d’Amin Hajee, « Koi Jaane Na » à Jaipur.

On apprend maintenant qu’Aamir est de retour à Mumbai et tout est prêt à revenir à son propre film, « Laal Singh Chaddha ». Il terminera le calendrier en attente du film, puis se lancera en post-production avec le réalisateur Advait Chandan, pour le préparer pour une sortie à Noël 2021.

Ce faisant, Aamir a décidé d’éteindre complètement son téléphone à partir de lundi afin qu’il ne vienne pas gêner la conduite de son travail et sa vie personnelle.

« Aamir se sent accro à son téléphone portable et cela a un impact sur son espace personnel et professionnel. Par conséquent, il a décidé de passer incognito et de fonctionner comme autrefois », a déclaré la source.

La source a ajouté qu’Aamir avait demandé « à tous ses proches confidents de contacter son manager en cas d’urgence ou de questions liées au travail », ajoutant: « Même ses comptes de réseaux sociaux seront désormais gérés par l’équipe jusqu’à la sortie de ‘Laal Singh Chaddha ‘. «