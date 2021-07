Aamir Khan écrit une note sincère pour Dilip Kumar, le qualifie de « le plus grand de tous les temps » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le regretté acteur légendaire Dilip Kumar a rendu son dernier soupir le 7 juillet 2021, laissant derrière lui sa famille, ses fans et ses amis en deuil.

Alors que le monde s’éveillait à la nouvelle choquante de la mort du Kohinoor du cinéma indien Dilip Kumar, les hommages affluaient des quatre coins du monde. Se souvenant du grand acteur, M. Perfectionniste Aamir Khan a également pleuré la mort du défunt acteur légendaire.

Aamir a posté sur le compte Instagram officiel de sa bannière, Aamir Khan Productions, et a écrit : « Merci Yusuf Sahab pour le cadeau inestimable, inestimable et unique que vous nous avez tous offert grâce à votre travail. Pour moi, vous avez toujours été et serez toujours le meilleur de tous les temps. Salam. L’amour. Aamir.

L’acteur vétéran Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans le mercredi 7 juillet 2021 matin. Connu sous le nom de » roi de la tragédie » de Bollywood, Kumar aurait rendu son dernier soupir mercredi à 7 h 30, après quoi plusieurs politiciens et fraternités cinématographiques ont regretté la mort de l’acteur de » Mughal-e-Azam « .

Dilip Kumar et Saira Banu se sont mariés en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu en avait 22. L’acteur vétéran luttait contre des problèmes de santé depuis un certain temps maintenant et tout au long de cela, il avait sa femme Saira à ses côtés.

La carrière de Dilip Kumar a duré plus de six décennies et était connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme » Devdas » (1955), » Naya Daur » (1957), » Mughal-e-Azam » (1960), » Ganga Jamuna » (1961) , « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).