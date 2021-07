Aamir Khan écrit une note émouvante pour pleurer la disparition de l’acteur légendaire Dilip Kumar, le qualifiant de « le plus grand de tous les temps »

L’acteur légendaire Dilip Kumar a rendu son dernier soupir aujourd’hui (7 juillet) matin à l’hôpital Hinduja de Mumbai après avoir souffert d’une maladie liée à l’âge. Toute la fraternité cinématographique a pleuré la disparition de l’acteur et a présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux. La superstar Aamir Khan s’est également rendue sur son Instagram et a rendu hommage au défunt acteur.

« Merci Yusuf Sahab pour le cadeau inestimable, inestimable et unique que vous nous avez tous offert à travers votre travail. Pour moi, vous avez toujours été et serez toujours le meilleur de tous les temps. Salam. L’amour. Aamir », a écrit l’acteur sur le compte Instagram de sa société « Aamir Khan Productions ».

Plusieurs autres célébrités telles que Jahnvi Kapoor, Sonam Kapoor, Shahid Kapoor, Lata Mangeshkar, Ajay Devgn, Raj Babbar, entre autres se sont souvenues du Dilip Kumar.

La nouvelle de la disparition de Dilip Kumar a été partagée par son ami de la famille Faisal Farooqui sur l’ancien compte Twitter. « C’est avec un cœur lourd et un chagrin profond que j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons. Faisal Farooqui », a-t-il écrit dans son tweet.

Les funérailles du défunt acteur ont eu lieu avec tous les honneurs de l’État annoncés par le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray. Plusieurs politiciens et célébrités, dont Shah Rukh Khan, Arjun Kapoor et Karan Johar, entre autres, ont visité la résidence de Dilip Kumar pour lui rendre un dernier hommage.

Dilip Kumar a été incinéré au Santacruz Kabristan vers 17 heures en présence de son épouse et d’une forte police de sécurité. Amitabh Bachchan et Abhishek Bachchan ont également visité pour rendre leurs derniers hommages.

Connu comme le roi de la tragédie de Bollywood, Dilip Kumar a joué dans 65 films au cours d’une carrière de plus de six décennies. Il a reçu le Padma Bhushan en 1991 et le Padma Vibhushan en 2015. Il est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960) , « Ganga Jamuna » (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986). Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et l’acteur vétéran Saira Banu.