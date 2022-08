Aamir Khan dit que son fils Junaid Khan a auditionné pour le rôle principal dans le film

Laal Singh Chaddha, qui a également Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya dans les rôles principaux, devrait bientôt sortir, et Aamir Khan l’attend avec impatience. Advait Chandan, qui a également dirigé Khan dans Secret Superstar, est le réalisateur du film. Inspiré du livre du même nom de 1986 de Winston Groom, qui à son tour a servi de base au film américain Forrest Gump de 1994. Aamir Khan a récemment déclaré qu’il voulait que son fils Junaid Khan incarne le rôle principal du film.

“Dès que j’ai vu la vidéo du test, j’ai été époustouflé. Je connaissais mera chance gaya (je pensais que ma chance était passée). Cette innocence de Laal que nous prévoyions d’obtenir était là pendant que je devais la jouer. L’innocence sur son visage était Laal Singh et j’aurais dû travailler incroyablement dur pour y arriver. Je n’ai plus cette innocence et il l’a fait naturellement. Junaid était tout simplement exceptionnel et j’ai senti qu’il était le bon gars pour jouer le rôle”, a déclaré Aamir.

En plus de Rajkumar Hirani, Karan Johar et Aditya Chopra, Aamir a affirmé avoir montré le clip de test de Junaid à environ 100 autres personnes. Selon l’acteur, il s’est coupé la barbe après l’avoir fait pousser pendant six mois pour le rôle puisque son enfant allait être choisi à la place. Aditya Chopra, le producteur du film, et le dramaturge Atul Kulkarni, cependant, étaient catégoriques sur le fait qu’Aamir y jouait.

“Selon eux, L’histoire de Forrest Gump n’est pas si solide. C’est un film épisodique qui nécessite une star. Un nouvel acteur ne peut pas réussir ça. Alors quand les discussions sont revenues, j’ai recommencé à me faire pousser la barbe “, a déclaré Aamir.

Laal Singh Chaddha sortira le 11 août 2022.