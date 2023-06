Aamir Khan détestait Salman Khan après Andaz Apna Apna ; Voici pourquoi

Aamir Khan et Salman Khan sont les deux plus grands Khans de Bollywood. Ils partagent également un grand lien d’amitié mais leur amitié s’est produite bien plus tard après leur premier film Andaz Apna Apna. Les deux n’ont pas cliqué lors du tournage du film de 1994. Salman et Aamir sont devenus les meilleurs jodi après le film de comédie dramatique. Leur personnage Amar et Prem ont reçu beaucoup d’amour et d’adulation, mais en réalité, ils ne se sont pas connectés comme leurs rôles dans le film. L’acteur de Laal Singh Chadha détestait en fait Bhaijaan.

Andaz Apna Apna a le statut de film culte classique et l’un des facteurs est la représentation d’Amar et Prem. Aamir Khan qui jouait Amar ne pouvait pas s’entendre avec sa co-star Salman Khan (Prem) pendant le film. Aamir Khan n’a pas craint de confirmer son penchant pour Salman Khan. Lorsque l’acteur Dangal a honoré l’émission Koffee With Karan de Karan Johar, il a déclaré ne pas aimer son co-acteur.

Aamir Khan a révélé qu’il avait eu une très mauvaise expérience de travail avec Salman Khan. Il n’aimait pas et le trouvait grossier et inconsidéré. Il a en outre mentionné qu’au fil des ans, les deux se sont rencontrés, mais après avoir travaillé sur Andaz Apna Apna, il a choisi de rester à l’écart de Bhaijaan. Malgré la mauvaise expérience, les deux étaient de bons amis et cela a commencé quand Aamir Khan était au plus bas et que Salman Khan l’a aidé.

L’acteur de Thugs of Hindostan a en outre félicité l’acteur de Tiger pour avoir marché dans sa vie alors qu’il traversait une période difficile. Il a révélé que pendant environ un an et demi, il a été enfermé dans sa maison. Il était sur une pente descendante et c’est à ce moment-là qu’il l’a de nouveau heurté et que Salman lui a dit « Je vais venir. » Aamir a déclaré que lorsque Salman Khan lui avait rendu visite, ils se sont assis ensemble, ils ont commencé à boire et quelque chose de lié. Selon Aamir, cela a commencé de cette façon et est devenu quelque chose de plus.

Aamir Khan a également développé quelques changements dans son comportement envers sa nouvelle amitié avec Salman Khan. Il a dit qu’il avait aussi assoupli beaucoup de choses. Aamir qui était très tendu est devenu mature. Plus tard, ils ont équilibré leur vie à bien des égards et lorsqu’ils se sont réunis, ils ont trouvé un accord qui s’est transformé en une amitié et un penchant.

Salman Khan et Aamir Khan ne sont apparus ensemble que dans un seul film Andaz Apna Apna. Ils n’ont jamais partagé le grand écran pour d’autres films. Récemment, Aamir Khan a approché Salman Khan pour jouer un rôle titulaire dans son film Campeons, mais les choses ne se sont pas concrétisées.