Aamir Khan dément fermement les rumeurs selon lesquelles le village du Ladakh aurait jonché de détritus pendant qu’il tirait sur Laal Singh Chaddha, publie un communiqué officiel | Nouvelles des gens

New Delhi : Après avoir été critiquée pour avoir prétendument « jeté des ordures » au Ladakh lors du tournage de « Laal Singh Chaddha », la maison de production d’Aamir Khan a maintenant publié une déclaration officielle réfutant les allégations.

Dans une déclaration publiée sur le compte Instagram officiel d’Aamir Khan Productions (AKP), les réalisateurs du film ont déclaré qu’aucune des accusations contre l’acteur et son équipe n’était vraie et qu’ils prenaient le plus grand soin à garder l’environnement propre.

La déclaration disait : « A qui que ce soit, l’AKP tient à préciser qu’en tant qu’entreprise, nous suivons des protocoles stricts de propreté dans et autour de nos espaces de tournage. Nous avons une équipe qui s’assure que l’emplacement est maintenu sans déchets à à tout moment. À la fin de la journée, il y a une nouvelle vérification de l’ensemble de l’emplacement. À la fin de l’ensemble du programme, nous nous assurons que lorsque nous quittons un emplacement, nous le laissons aussi propre ou plus propre que nous ne l’avons trouvé. »

« Nous pensons qu’il y a des rumeurs/allégations selon lesquelles notre emplacement n’est pas tenu propre. Nous nions fermement de telles affirmations. Notre emplacement est toujours ouvert aux autorités locales compétentes pour effectuer des vérifications à tout moment », a conclu le communiqué publié par la maison de production de Khan. .

Pour les non-informés, un utilisateur de médias sociaux sous le nom d’utilisateur Jigmat Ladakhi avait précédemment partagé une vidéo sur Twitter, montrant toute la zone jonchée de bouteilles en plastique usagées. Il a critiqué le « cadeau » que « Laal Singh Chaddha » de Khan avait « laissé pour les villageois de Wakha au Ladakh ».

Il a même souligné que l’acteur prône la propreté environnementale dans son émission de sensibilisation sociale « Satyamev Jayate ». L’utilisateur a écrit: « C’est le cadeau que le prochain film de la star de Bollywood Aamir Khan Lal Singh Chada a laissé aux villageois de Wakha au Ladakh. Aamir Khan lui-même parle beaucoup de la propreté de l’environnement à Satyamev Jayate, mais c’est ce qui se passe quand il s’agit de lui-même. »`Laal Singh Chaddha` réunit Aamir et Kareena Kapoor Khan, qui ont travaillé ensemble pour la dernière fois dans `3 Idiots`.

Outre Kareena, Mona Singh sera également vue dans le film. Adapté par Atul Kulkarni et réalisé par Advait Chandan, « Laal Singh Chaddha » est un remake officiel en hindi du film « Forrest Gump », lauréat d’un Oscar de Robert Zemeckis en 1994, qui mettait en vedette la star hollywoodienne Tom Hanks dans le rôle principal. dévoiler certains des événements historiques de l’Inde vus à travers les yeux d’un homme avec un faible QI.

Apparemment, Shah Rukh Khan et Salman Khan apparaîtront également dans des rôles de camée dans le prochain film. Étant présenté comme la sortie la plus attendue de cette année, le prochain film devrait sortir sur grand écran à Noël.