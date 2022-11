Aamir Khan danse sur la chanson emblématique “papa kehte hai” lors de la fête de fiançailles de sa fille Ira Khan [Watch Video]

Ira Khan, la fille du perfectionniste de Bollywood, Aamir Khan, s’est récemment fiancée au beau Nupur Shikhare le 18 novembre. Leurs photos et vidéos romantiques et pâteuses de la cérémonie sont devenues virales. Le fier père Aamir Khan a été vu en train de danser sur “Papa Kehte Hain Bada Naam Karega” du film Qayamat Se Qayamat Tak et sa vidéo de danse est incontournable. Eh bien, nous ne pouvons pas nous lasser de la danse d’Aamir dans cette vidéo. Les internautes n’ont pas cessé de louer l’acteur et ont rempli les réseaux sociaux de messages. Un utilisateur a écrit : “Tellement adorable”, tandis qu’un autre a commenté en disant : “Il est toujours aussi actif à cette époque”.