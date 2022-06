Aamir Khan danse avec la renommée de Bigg Boss OTT Akshara Singh à Laal Singh Chaddha chanson Phir Na Aisi Raat Aayegi

La superstar de Bollywood Aamir Khan et l’actrice populaire de Bhojpuri Akshara Singh, qui a acquis une renommée nationale après être apparue dans l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT l’année dernière, se sont récemment rencontrées pour le lancement du dernier morceau du prochain film d’Aamir, Laal Singh Chaddha, sorti le 24 juin.

Et maintenant, Akshara a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut voir les deux acteurs danser sur la mélodie romantique composée par Pritam, chantée par Arijit Singh et écrite par Amitabh Bhattacharya. Dès qu’elle a partagé la vidéo dans la soirée du lundi 27 juin, elle est devenue tendance sur les réseaux sociaux.

Partageant le clip, l’actrice a écrit : “C’est un tel rêve devenu réalité ! Merci Aamir Sir d’avoir fait de ce jour un jour que je ne pourrai jamais oublier !!”. Elle avait également mis en ligne une jolie photo avec l’acteur de Lagaan un jour plus tôt, qu’elle avait sous-titrée comme suit : “Honorée de rencontrer un esprit aussi génial ! Merci pour toutes les bonnes discussions et le plaisir que nous avons eu ensemble”.









Tout comme les deux premiers morceaux Kahani et Main Ki Karaan, l’audio complet du morceau a été publié sans vidéo. C’est la stratégie d’Aamir pour que le public écoute les morceaux et apprécie la musique car il a dit qu’il croyait complètement en la magie que Pritam a créée avec la bande originale.

Avec Aamir, le réalisateur Advait Chandan met en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh, Manav Vij et la superstar Telugu Naga Chaitanya, qui fait ses débuts à Bollywood avec ce film, dans des rôles de premier plan. Adaptation officielle du classique hollywoodien Forrest Gump avec Tom Hanks, Laal Singh Chaddha affrontera Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avec le drame familial Raksha Bandhan dans les cinémas le 11 août.