Aamir Khan dans l’avatar ‘Laal Singh Chaddha’ partage un message réconfortant pour les fans

Ashutosh Gowariker et Aamir Khan ainsi que l’équipe de ‘Lagaan’ ont célébré les 20 ans de la sortie du film. Le film emblématique est sorti sur les écrans le 15 juin 2021 et est devenu le troisième film indien à être nominé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Maintenant, à l’occasion de ‘Lagaan’, Aamir a parlé du parcours du film via une vidéo partagée sur la page Instagram officielle d’Aamir Khan Productions.

Dans la vidéo, Aamir est vu dans un look de son prochain film ‘Laal Singh Chaddha’ portant l’uniforme de l’armée. La superstar a déclaré que bien qu’ils aient été confrontés à plusieurs défis dans sa création, cela leur a également apporté beaucoup plus de bonheur, de souvenirs et de relations. Aamir a remercié tous ceux qui ont participé au voyage du film ainsi que le public pour tout l’amour et le soutien.

Il a également remercié non seulement toutes les personnes impliquées dans la réalisation et le voyage du film, mais aussi les fans et les passionnés de cinéma pour tout l’amour qu’ils ont témoigné sur » Lagaan « .

Avec ‘Lagaan’, Aamir a également fait ses débuts en tant que producteur. Lors d’une récente rencontre avec la presse, l’acteur avait révélé qu’il était devenu un « producteur » par accident et qu’il n’avait pas l’intention de le devenir.

Khan a rappelé: « Pourquoi ai-je fini par produire, je ne voulais pas produire? Quand Ashutosh Gowarikar est venu me voir avec le script que j’aimais, je pensais à qui le produirait, quel producteur donnerait les ressources correctement pour faire Lagaan a l’air sympa. Qui est ce producteur qui va nous donner ces ressources? Donc, je ne me souviens d’aucun nom. Parce que j’ai l’habitude de sentir Ashutosh, malheureusement à ce stade, alors que je pense qu’il est un bon réalisateur, n’a pas donné de succès Donc n’importe quel producteur dira qu’il ne mettra pas un si gros film sur les épaules d’Ashu. Alors, ils nous ont demandé de réduire ce montant ne fonctionnera pas 10 000 personnes ne seront pas possibles, 3000 seraient fait. Nous ne pouvait pas faire venir les acteurs britanniques de l’étranger. Ceux qui viendront en Inde les choisiront parmi eux.

La star a ajouté: « Alors je pensais à qui le produira, mais ce film devait être fait. Il n’y avait aucun producteur auquel je pouvais penser à ce moment-là. Alors j’ai dit que je devais produire. Alors je suis devenu producteur par accident, je n’avais pas l’intention de devenir producteur. Je suis devenu producteur parce que je ne pouvais pas trouver quelqu’un d’autre. C’est pourquoi et comment je suis devenu producteur. À ce moment-là, je pensais que je me laissais faire juste ce film et je ne voulais pas faire d’autres projets. Mais, ce qui s’est passé, c’est quand j’ai produit Lagaan, ça m’a fait réaliser que maintenant je peux faire les choses que je veux. J’ai réalisé qu’il y avait des problèmes de production et qu’il fallait composer avec le marché et tout ce pour quoi je ne suis pas doué. Je serais à l’aise de le faire mais ce n’est pas ma force. Mais, cela me donne beaucoup de potentiel créatif. C’était le moment, j’ai décidé que c’était une bonne chose pour moi de le faire. Mais je dois le faire à ma manière. »