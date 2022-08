Aamir Khan confirme le caméo de Shah Rukh Khan dans Laal Singh Chaddha ; révèle comment il l’a obtenu pour le rôle

Aamir Khan est actuellement en pleine promotion pour son film très attendu Laal Singh Chaddha, qui est un remake officiel du blockbuster hollywoodien Forrest Gump avec Tom Hanks. Alors que le film n’est qu’à quelques jours de sa sortie en salles, Aamir a finalement confirmé que Shah Rukh Khan avait fait une apparition dans son film.

Lorsqu’Aamir a été interrogé par une journaliste de cinéma canadienne, Alexandra, sur la façon dont il avait amené Shah Rukh à faire une apparition dans Laal Singh Chaddha, il a répondu: “Eh bien, Shah Rukh est un ami et je lui ai dit que j’avais besoin de quelqu’un qui puisse représenter ce qu’Elvis (Presley ) représentée en Amérique. J’ai besoin de la plus grande star emblématique de l’Inde, c’est pourquoi je viens vers vous » (rires). Il était vraiment gentil et il a dit « Oui ».

Récemment, sur Koffee With Karan 7, Aamir a parlé de ce qui l’a inspiré à faire un remake d’un film hollywoodien classique comme Forrest Gump. Il a dit qu’il y a environ 14 ans, Atul Kulkarni lui avait demandé : « Quel est ton film préféré ? », et il avait répondu que « Forrest Gump » en faisait partie. Deux semaines plus tard, Atul a appelé Aamir et lui a dit: “J’ai écrit un scénario pour vous” qui était une adaptation de Forest Gump. Après deux ans, quand Atul a raconté le scénario, Aamir en est tombé amoureux.

Pendant ce temps, Aamir et Kareena ont fait face à la colère des internautes qui ont appelé au boycott de Laal Singh Chaddha. Apparemment, une certaine section est toujours en colère contre la déclaration d’intolérance d’Aamir en 2015 et l’attitude de Kareena. Alors que Kareena a déclaré qu’elle ne prenait pas ces tendances au sérieux, Aamir s’est récemment excusé auprès des gens s’il avait sans le savoir blessé leurs sentiments de quelque manière que ce soit et leur a demandé de regarder son film.