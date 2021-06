Aamir Khan adorerait voir le remake de Lagaan alors que son film emblématique termine ses 20 ans | Films Actualités

New Delhi: Aamir Khan, également connu sous le nom de « Mr Perfectionist » à Bollywood, se souvient de Lagaan (2001) – un film qui a réussi à gagner l’amour du public et à recueillir de bonnes critiques de la part des critiques. Le film a en fait été nominé aux Oscars mais n’a pas remporté le trophée.

Lagaan a également été le premier film produit par l’acteur. Alors que le film terminait ses 20 ans le 14 juin, Aamir a parlé du film à un quotidien, après quoi il n’a jamais échoué en tant qu’acteur.

«Ashu (le réalisateur de Lagaan Ashutosh Gowariker) avait donné deux films avant cela, qui n’ont pas eu autant de succès. Donc, alors que je lui faisais confiance, son scénario et ses capacités, c’est pourquoi j’allais de l’avant, par kahin par ek darr bhi lagta hai ki, yeh beeda utha kar humne kono galti toh nahi ki (rires) », partage Aamir Khan à propos de la acte de foi avec Lagaan à la fois en tant qu’acteur et producteur pour la première fois pour Hindustan Times.

Mr Perfectionist appelle Lagaan sa performance la moins préparée. «Je pense que mon manque de préparation à Lagaan, je peux honnêtement le blâmer sur mon travail en tant que producteur (rires). Itna kaam tha en tant que producteur ki main en tant qu’acteur prep nahi kar paaya. De plus, c’était le premier film que je produisais, et je faisais plus attention à ce que rien ne se passe mal. Donc, Lagaan est probablement ma performance la moins préparée, en conséquence », explique l’acteur.

Aamir n’a cependant aucune réserve si quelqu’un veut refaire son film emblématique. « Pourquoi pas? Je ne suis pas possessif à propos de ces choses », dit l’homme de 56 ans.

Il a en outre ajouté: «Je veux dire, si une autre équipe créative veut le faire et apporter son point de vue et son point de vue, je n’aimerais arrêter personne. Je préfère dire en faire un meilleur que ce que nous avons fait et peut-être que nous apprendrions d’eux ce que nous avons manqué. Je n’ai pas de problème. En fait, je trouverais intéressant de voir comment ils fabriquent Lagaan de nos jours, car Ashu et moi n’en ferons pas partie, donc Bhuvan jo karega, kaise karega.